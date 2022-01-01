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Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину - РИА Новости, 01.01.2022
Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем первом на должности новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины, заявив о нерушимости границ. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:51
2022-01-01T08:51
в мире
украина
германия
евросоюз
олаф шольц
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем первом на должности новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины, заявив о нерушимости границ.Темой внешней политики Шольц завершил обращение. Он напомнил, что 1 января Германия станет председателем в Большой семерке. Он отметил, что для Германии важно выступать на мировой арене совместно с другими странами, в том числе делать Евросоюз более суверенным."Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", - заявил Шольц в обращении, текст которого распространила пресс-служба правительства.В остальном речь канцлера была посвящена внутринемецким темам. Шольц сказал, в частности, что "безупречная, почти дружеская передачи власти от предыдущего правительства (Ангелы Меркель) нашла отклик во всем мир", это стало "хорошим сигналом силы общества". Он назвал 2021 годом полным вызовов, отметив прежде всего продолжающуюся пандемию и сопровождающие ее ограничения, наводнения на западе и юге Германии. "Как бы тяжелы ни были оба этих вызова, наша реакция несла радостное послание: как общество мы решительно приняли эти вызовы", - заявил Шольц.Он не согласился с мнением, что общество Германии "расколото" по вопросу коронавируса. "Я хочу со всей определенностью сказать: совсем наоборот! Наша страна сплочена. Что мы видим всюду, так это огромную солидарность, новую сплоченность и потрясающую готовность помогать", - указал канцлер.Шольц подчеркнул, что пандемия еще не завершена, хотя "после 21 месяца (пандемии) мы все этого хотим". По его словам, "следующие дни и недели пройдут под знаком коронавируса" из-за распространения варианта омикрон, поэтому он призвал граждан соблюдать ограничительные меры, а тех, кто еще не привился, сделать это. "Я знаю, что многие настроены скептически. Беспокоятся, что у вакцинации могут быть негативные эффекты. В то же время почти 4 миллиарда человек по всему миру привились. Без серьезных побочных эффектов. И бесчисленные привитые стали родителями здоровых детей. Польза вакцинации действительно высока. Новый вариант вируса как раз и должен стать решающим аргументом для вакцинации. Это ключ к выходу из пандемии. Моя просьба: запишитесь в ближайшие дни на прививку в прививочный центр, к врачу. Используйте возможность для спонтанного визита без предварительной записи. Не откладывайте это на потом", - заявил Шольц.Он поднял тему программы своего правительства, планы осуществить в Германии переформатирование экономики и превратить предстоящее время в "десятилетие прорыва", чтобы в том числе достичь климатической нейтральности к 2045 году и обеспечить "крупнейшую перестройку экономики за 100 лет". "За это время мы станем независимыми от угля, нефти и газа. В то же время минимум в два раза больше энергии будет поступать от ветра, солнца и других возобновляемых источников. Гигантская задача!" - заявил канцлер, подчеркнув, что этп модернизация экономики будет сопровождаться созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест для специалистов.
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в мире, украина, германия, евросоюз, олаф шольц
08:51 01.01.2022
 
Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину

Канцлер Германии Шольц в первом новогоднем поздравлении затронул ситуацию на Украине

© REUTERS / Tobias Schwarz/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© REUTERS / Tobias Schwarz/Pool
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БЕРЛИН, 31 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем первом на должности новогоднем обращении затронул ситуацию вокруг Украины, заявив о нерушимости границ.
Темой внешней политики Шольц завершил обращение. Он напомнил, что 1 января Германия станет председателем в Большой семерке. Он отметил, что для Германии важно выступать на мировой арене совместно с другими странами, в том числе делать Евросоюз более суверенным.
"Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", - заявил Шольц в обращении, текст которого распространила пресс-служба правительства.
В остальном речь канцлера была посвящена внутринемецким темам. Шольц сказал, в частности, что "безупречная, почти дружеская передачи власти от предыдущего правительства (Ангелы Меркель) нашла отклик во всем мир", это стало "хорошим сигналом силы общества". Он назвал 2021 годом полным вызовов, отметив прежде всего продолжающуюся пандемию и сопровождающие ее ограничения, наводнения на западе и юге Германии. "Как бы тяжелы ни были оба этих вызова, наша реакция несла радостное послание: как общество мы решительно приняли эти вызовы", - заявил Шольц.
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Он не согласился с мнением, что общество Германии "расколото" по вопросу коронавируса. "Я хочу со всей определенностью сказать: совсем наоборот! Наша страна сплочена. Что мы видим всюду, так это огромную солидарность, новую сплоченность и потрясающую готовность помогать", - указал канцлер.
Шольц подчеркнул, что пандемия еще не завершена, хотя "после 21 месяца (пандемии) мы все этого хотим". По его словам, "следующие дни и недели пройдут под знаком коронавируса" из-за распространения варианта омикрон, поэтому он призвал граждан соблюдать ограничительные меры, а тех, кто еще не привился, сделать это. "Я знаю, что многие настроены скептически. Беспокоятся, что у вакцинации могут быть негативные эффекты. В то же время почти 4 миллиарда человек по всему миру привились. Без серьезных побочных эффектов. И бесчисленные привитые стали родителями здоровых детей. Польза вакцинации действительно высока. Новый вариант вируса как раз и должен стать решающим аргументом для вакцинации. Это ключ к выходу из пандемии. Моя просьба: запишитесь в ближайшие дни на прививку в прививочный центр, к врачу. Используйте возможность для спонтанного визита без предварительной записи. Не откладывайте это на потом", - заявил Шольц.
Он поднял тему программы своего правительства, планы осуществить в Германии переформатирование экономики и превратить предстоящее время в "десятилетие прорыва", чтобы в том числе достичь климатической нейтральности к 2045 году и обеспечить "крупнейшую перестройку экономики за 100 лет". "За это время мы станем независимыми от угля, нефти и газа. В то же время минимум в два раза больше энергии будет поступать от ветра, солнца и других возобновляемых источников. Гигантская задача!" - заявил канцлер, подчеркнув, что этп модернизация экономики будет сопровождаться созданием хорошо оплачиваемых рабочих мест для специалистов.
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