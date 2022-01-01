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В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры

В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры - РИА Новости, 01.01.2022

В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры

Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T21:19

2022-01-01T21:19

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КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры закончилось в субботу в центре Киева возле офиса президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек с флагами украинской партии "Свобода", а также ряда других националистических организаций и факелами прошли от парка Шевченко по центральным улицам украинской столицы к офису Зеленского. Возле офиса главы украинского государства они помолились и закончили шествие, после чего все разошлись. Акция прошла спокойно.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Романа Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

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в мире, украина, москва, степан бандера, владимир зеленский, организация украинских националистов, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия