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В Киеве началось факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве началось факельное шествие в честь Бандеры - РИА Новости, 01.01.2022
В Киеве началось факельное шествие в честь Бандеры
Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры проходит вечером в субботу в центре Киева, РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T19:50
2022-01-01T19:55
в мире
киев
москва
степан бандера
организация украинских националистов
петр порошенко
украинская повстанческая армия
россия
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КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры проходит вечером в субботу в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.Несколько сотен человек с флагами украинской партии "Свобода", а также ряда других националистических организаций собрались в парке Шевченко в центральной части Киева. Участники мероприятия зажгли факелы и двинулись колонной по центру украинской столицы. По словам организаторов, мероприятие завершится на Площади Независимости.Участники акции размахивают флагами Украины, некоторые из националистов несут портреты Бандеры. Также в акции принимает участие группа людей с бело-красно-белыми флагами.Колонну сопровождают несколько полицейских.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами. *Организация признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, киев, москва, степан бандера, организация украинских националистов, петр порошенко, украинская повстанческая армия, россия
19:50 01.01.2022 (обновлено: 19:55 01.01.2022)
 
В Киеве началось факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве началось факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения Бандеры

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники факельного шествия националистов в Киеве в честь дня рождения Бандеры
Участники факельного шествия националистов в Киеве в честь дня рождения Бандеры - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники факельного шествия националистов в Киеве в честь дня рождения Бандеры
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Ежегодное факельное шествие по случаю 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры проходит вечером в субботу в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько сотен человек с флагами украинской партии "Свобода", а также ряда других националистических организаций собрались в парке Шевченко в центральной части Киева. Участники мероприятия зажгли факелы и двинулись колонной по центру украинской столицы. По словам организаторов, мероприятие завершится на Площади Независимости.
Участники акции размахивают флагами Украины, некоторые из националистов несут портреты Бандеры. Также в акции принимает участие группа людей с бело-красно-белыми флагами.
Колонну сопровождают несколько полицейских.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России
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В миреКиевМоскваСтепан БандераОрганизация украинских националистовПетр ПорошенкоУкраинская повстанческая армияРоссия
 
 
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