04:57 01.01.2022 (обновлено: 09:05 01.01.2022)
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при ухудшении конфликта на Украине.
Заявление, среди прочего, подписали бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги "Конец истории".
Авторы обращения, которое опубликовал на своем сайте Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО, считают, что такой шаг повлияет на действия Москвы. Ответ в случае эскалации ситуации, по их мнению, "должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину".
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.
Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством.
Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.