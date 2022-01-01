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https://ria.ru/20220101/sanktsii-1766341583.html
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России - РИА Новости, 01.01.2022
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T04:57
2022-01-01T09:05
в мире
сша
джо байден
владимир зеленский
нато
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при ухудшении конфликта на Украине.Заявление, среди прочего, подписали бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги "Конец истории".Авторы обращения, которое опубликовал на своем сайте Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО, считают, что такой шаг повлияет на действия Москвы. Ответ в случае эскалации ситуации, по их мнению, "должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину".Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством.Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20211231/sanktsii-1766254239.html
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в мире, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, энтони блинкен, россия
04:57 01.01.2022 (обновлено: 09:05 01.01.2022)
 
Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 янв — РИА Новости. Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при ухудшении конфликта на Украине.
Заявление, среди прочего, подписали бывшие послы США в России Майкл Макфол и Александр Вершбоу, бывший спецпредставитель госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный как автор книги "Конец истории".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 01:54
Путин назвал ошибкой возможность введения санкций против России
Авторы обращения, которое опубликовал на своем сайте Атлантический совет — американский аналитический центр, основанный в 1961 году при НАТО, считают, что такой шаг повлияет на действия Москвы. Ответ в случае эскалации ситуации, по их мнению, "должен включать список основных и самых болезненных санкций, которые немедленно будут применены в случае нападения на Украину".
Владимир Путин и Джо Байден в ночь на пятницу провели телефонный разговор, он продолжался 50 минут. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Президент России в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать разрыв отношений.
Украинские власти и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за приписываемого Москве "усиления агрессивных действий" у границ с соседним государством.
Москва не раз отвергала эти обвинения, подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
Вчера, 06:42
Эксперт заявил, что возможные санкции США будут благом для России
 
В миреСШАДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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