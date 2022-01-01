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В аэропортах Москвы задержали или отменили более 80 рейсов

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 80 рейсов - РИА Новости, 01.01.2022

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 80 рейсов

В трех московских аэропортах задержали или отменили более 80 авиарейсов, следует из данных "Яндекс.Табло". РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:39

2022-01-01T12:39

2022-01-01T14:23

туризм

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

внуково

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. В трех московских аэропортах задержали или отменили более 80 авиарейсов, следует из данных "Яндекс.Табло".Согласно информации, 1 января во Внуково три перенесли на более позднее время, три отменили, в аэропорту Домодедово задержаны пять рейсов, а в Шереметьево отменены 72 рейса и задержаны два.В последний день декабря авиакомпании не выполнили по расписанию 180 рейсов.Из-за гололедицы и ветра в Москве и Подмосковье продлили "желтый" уровень погодной опасности. Вечером в столице начался снегопад, который продлился до утра. Погода облачная. До позднего вечера 1 января ожидается налипание мокрого снега и местами гололед.

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шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм, внуково