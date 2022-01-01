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Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году - РИА Новости, 01.01.2022
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году
Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T10:13
2022-01-01T10:13
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания.Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I "О должности генерал-прокурора".В 2021 году правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия российской прокуратуры. В ноябре генпрокурор России Игорь Краснов принял участие в торжественном гашении почтовой марки, посвященной грядущему юбилею. Он назвал церемонию уникальным событием."Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал генпрокурор.А летом прошлого года Генпрокуратура РФ отправила с кораблем "Прогресс МС-17" на международную космическую станцию бандероль с поздравлениями, приуроченными к 300-летию прокуратуры. Предполагается, что посылку, побывавшую в космосе, передадут ведомству 12 января этого года.Кроме того, в январе запланировано проведение молебнов в главном храме Вооруженных сил РФ, а 12-го числа предполагается торжественный вечер (праздничный концерт) в Государственном Кремлевском дворце.
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
10:13 01.01.2022
 
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году

Российская прокуратура отметит 300-летие 12 января 2022 года

© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания.
Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I "О должности генерал-прокурора".
В 2021 году правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия российской прокуратуры. В ноябре генпрокурор России Игорь Краснов принял участие в торжественном гашении почтовой марки, посвященной грядущему юбилею. Он назвал церемонию уникальным событием.
"Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал генпрокурор.
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А летом прошлого года Генпрокуратура РФ отправила с кораблем "Прогресс МС-17" на международную космическую станцию бандероль с поздравлениями, приуроченными к 300-летию прокуратуры. Предполагается, что посылку, побывавшую в космосе, передадут ведомству 12 января этого года.
Кроме того, в январе запланировано проведение молебнов в главном храме Вооруженных сил РФ, а 12-го числа предполагается торжественный вечер (праздничный концерт) в Государственном Кремлевском дворце.
 
Генеральная прокуратура РФИгорь КрасновРоссия
 
 
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