https://ria.ru/20220101/prokuratura-1766352152.html
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году - РИА Новости, 01.01.2022
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году
Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T10:13
2022-01-01T10:13
2022-01-01T10:13
генеральная прокуратура рф
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания.Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I "О должности генерал-прокурора".В 2021 году правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия российской прокуратуры. В ноябре генпрокурор России Игорь Краснов принял участие в торжественном гашении почтовой марки, посвященной грядущему юбилею. Он назвал церемонию уникальным событием."Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал генпрокурор.А летом прошлого года Генпрокуратура РФ отправила с кораблем "Прогресс МС-17" на международную космическую станцию бандероль с поздравлениями, приуроченными к 300-летию прокуратуры. Предполагается, что посылку, побывавшую в космосе, передадут ведомству 12 января этого года.Кроме того, в январе запланировано проведение молебнов в главном храме Вооруженных сил РФ, а 12-го числа предполагается торжественный вечер (праздничный концерт) в Государственном Кремлевском дворце.
https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html
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генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия
Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году
Российская прокуратура отметит 300-летие 12 января 2022 года