https://ria.ru/20220101/prokuratura-1766352152.html

Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году

Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году - РИА Новости, 01.01.2022

Российская прокуратура отметит 300-летие в 2022 году

Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:13

2022-01-01T10:13

2022-01-01T10:13

генеральная прокуратура рф

игорь краснов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154989/60/1549896091_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_00c463e4dbefea38ad1fdc165cd6ee8c.jpg

МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Российская прокуратура отметит 12 января 2022 года 300-летие со дня своего основания.Прокуратура России была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I "О должности генерал-прокурора".В 2021 году правительство РФ утвердило план основных мероприятий по подготовке и празднованию 300-летия российской прокуратуры. В ноябре генпрокурор России Игорь Краснов принял участие в торжественном гашении почтовой марки, посвященной грядущему юбилею. Он назвал церемонию уникальным событием."Я уверен, что новая марка станет одним из ценных экспонатов в собраниях филателистов России и других стран", - сказал генпрокурор.А летом прошлого года Генпрокуратура РФ отправила с кораблем "Прогресс МС-17" на международную космическую станцию бандероль с поздравлениями, приуроченными к 300-летию прокуратуры. Предполагается, что посылку, побывавшую в космосе, передадут ведомству 12 января этого года.Кроме того, в январе запланировано проведение молебнов в главном храме Вооруженных сил РФ, а 12-го числа предполагается торжественный вечер (праздничный концерт) в Государственном Кремлевском дворце.

https://ria.ru/20210707/prokuratura-1740210528.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

генеральная прокуратура рф, игорь краснов, россия