https://ria.ru/20220101/priznanie-1766392225.html

Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт

Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт - РИА Новости, 01.01.2022

Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт

Движение "Талибан"** могло бы запретить террористическую группировку "Аль-Каида"* в Афганистане и выдать ее главарей для того, чтобы приблизить признание... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T23:16

2022-01-01T23:16

2022-01-01T23:17

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Движение "Талибан"** могло бы запретить террористическую группировку "Аль-Каида"* в Афганистане и выдать ее главарей для того, чтобы приблизить признание международным сообществом, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. "На текущий момент, я считаю, что ситуация с признанием принципиально изменилась. Внешние силы ждут принципиальных шагов от "Талибана"**, чтобы можно было оценить его реальную приверженность к борьбе с терроризмом, наркоторговлей. Кроме того, все еще дебатируется вопрос об инклюзивном правительстве. До тех пор, пока по этим трекам не будет каких-то подвижек, вряд ли будет политическое решение об официальном признании и обмене посольствами", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.При этом, отметил эксперт, будут сохраняться полуофициальные дипломатические контакты - это уже неизбежно. Он не исключил, что талибы предпримут какие-то шаги в 2022 году для признания."Хорошим шагом к признанию было бы официальное заявление о запрете "Аль-Каиды"*, арест лидеров этой (террористической) группировки, которые скрываются на территории Афганистана и выдача их заинтересованным станам, то есть РФ, США и ЕС. Талибы знают, где эти люди находятся, это же касается и других террористических организаций", - добавил Мендкович.Однако до сих пор неясно, когда талибы решат "уйти от модели поведения террористической организации и осознают себя правительством, ответственным за судьбу афганского народа".Вопрос разморозки активов (на момент прихода талибов к власти активы госбанка Афганистана, по разным данным, составляли 9 миллиардов долларов, из них порядка 8 миллиардов находятся в США) упирается в позицию Вашингтона, который занял позицию политического несогласия с новым афганским режимом, полагает он.В то же время, отметил эксперт, международное сообщество, включая многие страны Запада, признали, что активы должны быть переданы афганским банкам, потому что они, по сути, были похищены американскими властями."Мне кажется, что этот вопрос связан, скорее, не с позицией "Талибана"**, а с тем, чтобы международное сообщество выработало какие-то механизмы для давления на США, заставило Америку вернуть похищенное", - сказал глава Евразийского аналитического клуба.Комментируя вероятность гражданской войны в Афганистане, эксперт отметил, что в течение ближайших пару месяцев критических событий не будет."Вопреки опасениям "Талибану"** удается накопить достаточный объем продовольствия, чтобы зима не стала полностью голодной. Население живет бедно, но, честно скажем, при предыдущей власти оно богато не было", - объяснил Мендкович.Как будет развиваться ситуация весной, - большой вопрос, сказал аналитик. Это будет зависеть от того, как будут развиваться операции "Талибана"** против террористической группировки "Исламское государство"* и какую позицию будут вырабатывать внешние игроки, считает он."Потому что по весне существует риск, что кто-то попытается сделать ставку на дестабилизацию ситуации в стране: те же самые США из-за своего антагонизма с талибами", - добавил Мендкович.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"** и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России. **Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211229/afganistan-1765990844.html

https://ria.ru/20211229/taliban-1765983825.html

https://ria.ru/20211228/gani-1765880038.html

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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, аль-каида, исламское государство, россия, мохаммад хасан ахунд