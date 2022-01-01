https://ria.ru/20220101/prirost-1766361472.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.01.2022
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве и Калмыкии (0,04%), а также в Костромской области (0,06%), сообщили журналистам в... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:06
2022-01-01T12:06
2022-01-01T12:06
распространение коронавируса
республика тыва
костромская область
республика калмыкия
чукотский автономный округ
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Наименьшие темпы прироста COVID-19 за сутки зарегистрированы в Туве и Калмыкии (0,04%), а также в Костромской области (0,06%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, республика Тыва - 0,04%, 2. Костромская область - 0,06%, 3. Чукотский автономный округ - 0,07%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220101/pandemiya-1766360462.html
республика тыва
костромская область
республика калмыкия
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республика тыва, костромская область, республика калмыкия, чукотский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьшие темпы прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Туве и Калмыкии