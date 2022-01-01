Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
Президент Украины Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете Евросоюза и заявил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины с ЕС, в том числе в сфере безопасности.
Франция с 1 января 2022 года приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода, сменив Словению.
"Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины-ЕС, в том числе в сфере безопасности", - написал Зеленский в Twitter.
Congratulations to @EmmanuelMacron on starting his EU presidency @Europe2022FR. I wish success in advancing ambitious EU agenda, overcoming challenges. We look forward to support of 🇺🇦 European aspirations, more deepening 🇺🇦-🇪🇺 cooperation, especially in security area. #EU2022FR— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2022