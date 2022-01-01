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Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС

Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС - РИА Новости, 01.01.2022

Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете Евросоюза и заявил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T21:42

2022-01-01T21:42

2022-01-01T21:42

в мире

киев

словения

франция

владимир зеленский

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эммануэль макрон

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КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете Евросоюза и заявил, что Киев рассчитывает на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины с ЕС, в том числе в сфере безопасности.Франция с 1 января 2022 года приступает к исполнению обязанностей председателя Совета Европейского союза на ближайшие полгода, сменив Словению."Поздравляю Эммануэля Макрона с началом председательства Франции в Совете ЕС. Желаю успехов в продвижении амбициозной повестки дня ЕС и преодолении вызовов. Рассчитываем на поддержку европейских стремлений Украины и дальнейшее углубление сотрудничества Украины-ЕС, в том числе в сфере безопасности", - написал Зеленский в Twitter.

киев

словения

франция

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в мире, киев, словения, франция, владимир зеленский, совет ес, эммануэль макрон, совет евросоюза