https://ria.ru/20220101/predpriyatiya-1766343749.html

Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов

Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов - РИА Новости, 01.01.2022

Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов

Опасные промышленные предприятия на территории России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям,... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T07:46

2022-01-01T07:46

2022-01-01T07:46

общество

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Опасные промышленные предприятия на территории России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются… разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", - говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".Изменения вступили в силу 1 января 2022 года.Главная цель государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021-2024 годы, четвертый - на 2025-2030 годы.

https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html

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общество, россия