https://ria.ru/20220101/predpriyatiya-1766343749.html
Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов - РИА Новости, 01.01.2022
Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
Опасные промышленные предприятия на территории России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям,... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T07:46
2022-01-01T07:46
2022-01-01T07:46
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39969/21/399692106_0:875:2001:2000_1920x0_80_0_0_774efa2be43ad4fbd605c176cc76b8ec.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Опасные промышленные предприятия на территории России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются… разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", - говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".Изменения вступили в силу 1 января 2022 года.Главная цель государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021-2024 годы, четвертый - на 2025-2030 годы.
https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39969/21/399692106_0:500:2001:2000_1920x0_80_0_0_d1f02db734f838381eee185d5a05ac6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
Опасные предприятия в России в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Опасные промышленные предприятия на территории России
в 2022 году начнут переносить из густонаселенных районов страны и даже ликвидировать из-за угрозы людям, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Основными задачами государственной политики в области промышленной безопасности являются… разработка комплексных мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов РФ", - говорится в постановлении правительства о внесении изменений в госпрограмму РФ "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".
Изменения вступили в силу 1 января 2022 года.
Главная цель государственной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" - минимизировать ущерб от военных действий и терактов, а также ЧС природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
Госпрограмма была утверждена распоряжением правительства в апреле 2013 года. Из постановления правительства следовало, что программу планируется реализовать в четыре этапа, третий этап был запланирован на 2021-2024 годы, четвертый - на 2025-2030 годы.