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Более 1,9 миллиона россиян приняли участие в новогодних мероприятиях
Более 1,9 миллиона россиян приняли участие в новогодних мероприятиях - РИА Новости, 01.01.2022
Более 1,9 миллиона россиян приняли участие в новогодних мероприятиях
Более 1,9 миллиона человек приняли участие в новогодних мероприятиях по всей России, за общественным порядком следили порядка 40,5 тысячи служащих, нарушений не РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:09
2022-01-01T14:09
2022-01-01T14:09
новый год — 2022
общество
новый год
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ирина волк
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Более 1,9 миллиона человек приняли участие в новогодних мероприятиях по всей России, за общественным порядком следили порядка 40,5 тысячи служащих, нарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк."В ночь на 1 января на территории РФ состоялись новогодние мероприятия, в которых приняли участие более 1,9 миллиона человек. Все они проводились с учетом складывающейся в регионах эпидемиологической обстановки. К обеспечению общественного порядка были привлечены 40,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел", - заявила Волк.По ее словам, порядок охраняли также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур."Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", - добавила официальный представитель МВД РФ.
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общество, новый год, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, россия
Более 1,9 миллиона россиян приняли участие в новогодних мероприятиях
Более 1,9 миллиона человек приняли участие в новогодних мероприятиях по всей России