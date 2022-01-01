https://ria.ru/20220101/pravoslavnye-1766201309.html

Православные отмечают день Ильи Муромца

Православные отмечают день Ильи Муромца - РИА Новости, 01.01.2022

Православные отмечают день Ильи Муромца

Русская православная церковь чтит в первый день нового года память преподобного Илии Муромца Печерского. Святого считают прототипом знаменитого былинного... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:00

2022-01-01T00:00

2022-01-01T00:00

религия

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муром

русская православная церковь

илья муромец

религиозные праздники

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Русская православная церковь чтит в первый день нового года память преподобного Илии Муромца Печерского. Святого считают прототипом знаменитого былинного богатыря.Преподобный Илия Печерский был родом из села Карачарова близ Мурома. Первые письменные сведения о нем встречаются в XVII веке. Православная традиция относит жизнь Илии к XII веку. Считается, что тогда он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре.Историки предполагают, что там же святой и погиб. Произошло это во время взятия Киева князем Рюриком Ростиславичем. В 1643 году Илья был причислен к лику святых под именем "преподобный Илия Муромец". В Киево-Печерской лавре по сей день хранятся его мощи. Большинство ученых сходятся во мнении, что святой Илия был прототипом сказочного Ильи Муромца.Согласно былинной биографии, Илья до 33 лет лежал не печи и не мог двигаться. Но однажды к нему в дом зашли старцы и попросили принести воды. Илья ответил, что встать не может, поскольку ни руками, ни ногами "не владеет". Тогда старцы попросили еще раз – богатырь согласился и смог встать. Он принес воду, которую гости повелели ему выпить. После этого Илья совсем выздоровел и обрел невиданную силу. Старцы наказали ему поступить на службу к князю Владимиру.Экспертиза мощей преподобного Илии, проведенная в 1988 году, показала: у него с былинным персонажем, действительно, много общего. Святой имел рост около 180 сантиметров – по-настоящему богатырский для средневековья.Также ученые обнаружили у него признаки заболевания позвоночника. Они, по их мнению, могли вызвать паралич ног. А главное – годы жизни преподобного Илии по времени совпадают с первыми упоминаниями о сказочном богатыре.

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киев, владимир, муром, русская православная церковь, илья муромец, религиозные праздники