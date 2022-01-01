Православные отмечают день Ильи Муромца
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Русская православная церковь чтит в первый день нового года память преподобного Илии Муромца Печерского. Святого считают прототипом знаменитого былинного богатыря.
Преподобный Илия Печерский был родом из села Карачарова близ Мурома. Первые письменные сведения о нем встречаются в XVII веке. Православная традиция относит жизнь Илии к XII веку. Считается, что тогда он принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре.
Историки предполагают, что там же святой и погиб. Произошло это во время взятия Киева князем Рюриком Ростиславичем. В 1643 году Илья был причислен к лику святых под именем "преподобный Илия Муромец". В Киево-Печерской лавре по сей день хранятся его мощи. Большинство ученых сходятся во мнении, что святой Илия был прототипом сказочного Ильи Муромца.
Согласно былинной биографии, Илья до 33 лет лежал не печи и не мог двигаться. Но однажды к нему в дом зашли старцы и попросили принести воды. Илья ответил, что встать не может, поскольку ни руками, ни ногами "не владеет". Тогда старцы попросили еще раз – богатырь согласился и смог встать. Он принес воду, которую гости повелели ему выпить. После этого Илья совсем выздоровел и обрел невиданную силу. Старцы наказали ему поступить на службу к князю Владимиру.
Экспертиза мощей преподобного Илии, проведенная в 1988 году, показала: у него с былинным персонажем, действительно, много общего. Святой имел рост около 180 сантиметров – по-настоящему богатырский для средневековья.
Также ученые обнаружили у него признаки заболевания позвоночника. Они, по их мнению, могли вызвать паралич ног. А главное – годы жизни преподобного Илии по времени совпадают с первыми упоминаниями о сказочном богатыре.