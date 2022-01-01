https://ria.ru/20220101/pozhar-1766369493.html

Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском

Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском - РИА Новости, 01.01.2022

Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском

Эксперты МЧС пришли к выводу, что причиной пожара в частном доме под Иркутском, где погибли пять человек и двое пострадали, стала аварийная работа... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T14:42

2022-01-01T14:42

2022-01-01T14:42

происшествия

иркутский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Эксперты МЧС пришли к выводу, что причиной пожара в частном доме под Иркутском, где погибли пять человек и двое пострадали, стала аварийная работа электрооборудования, сообщает ГУМЧС Приангарья.Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поселка Хомутово Иркутского района поступило к спасателям от очевидца в 08.35 (03.35 мск). К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза перехода возгорания на соседние строения. К месту пожара направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час очаг был локализован на площади 216 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 11.23 (06.23 мск). В доме на момент пожара находились 9 человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались 5 человек, двое из них получили травмы, один пострадавший умер в карете скорой помощи. После ликвидации пожара было установлено, что в огне погибли трое взрослых и 11-летний ребенок."Дознаватели и эксперты… после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья, проживающая в доме, была благополучной.СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766362023.html

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html

иркутский район

иркутская область

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происшествия, иркутский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)