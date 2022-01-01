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Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском
Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском - РИА Новости, 01.01.2022
Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском
Эксперты МЧС пришли к выводу, что причиной пожара в частном доме под Иркутском, где погибли пять человек и двое пострадали, стала аварийная работа... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:42
2022-01-01T14:42
происшествия
иркутский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Эксперты МЧС пришли к выводу, что причиной пожара в частном доме под Иркутском, где погибли пять человек и двое пострадали, стала аварийная работа электрооборудования, сообщает ГУМЧС Приангарья.Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поселка Хомутово Иркутского района поступило к спасателям от очевидца в 08.35 (03.35 мск). К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза перехода возгорания на соседние строения. К месту пожара направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час очаг был локализован на площади 216 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 11.23 (06.23 мск). В доме на момент пожара находились 9 человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались 5 человек, двое из них получили травмы, один пострадавший умер в карете скорой помощи. После ликвидации пожара было установлено, что в огне погибли трое взрослых и 11-летний ребенок."Дознаватели и эксперты… после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - говорится в сообщении.Отмечается, что семья, проживающая в доме, была благополучной.СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766362023.html
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иркутский район
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происшествия, иркутский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
14:42 01.01.2022
 
Эксперты МЧС назвали причину пожара в частном доме под Иркутском

Эксперты МЧС назвали неисправное электрооборудование причиной пожара в доме под Иркутском

© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской областиПожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Эксперты МЧС пришли к выводу, что причиной пожара в частном доме под Иркутском, где погибли пять человек и двое пострадали, стала аварийная работа электрооборудования, сообщает ГУМЧС Приангарья.
Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме поселка Хомутово Иркутского района поступило к спасателям от очевидца в 08.35 (03.35 мск). К прибытию пожарных дом был полностью охвачен огнем. Существовала угроза перехода возгорания на соседние строения. К месту пожара направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час очаг был локализован на площади 216 квадратных метров. Полностью пожар был потушен в 11.23 (06.23 мск). В доме на момент пожара находились 9 человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались 5 человек, двое из них получили травмы, один пострадавший умер в карете скорой помощи. После ликвидации пожара было установлено, что в огне погибли трое взрослых и 11-летний ребенок.
Пожар - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
12:09
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека
"Дознаватели и эксперты… после проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья, проживающая в доме, была благополучной.
СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
10:51
При пожаре в селе под Иркутском погибли пять человек
 
ПроисшествияИркутский районИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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