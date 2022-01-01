https://ria.ru/20220101/pozhar-1766362023.html
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2022
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека
Пожар произошел в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе, погибли два человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:09
2022-01-01T12:09
2022-01-01T15:05
происшествия
пенза
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49561/43/495614300_0:6:455:261_1920x0_80_0_0_52bb336767cd74d7438da3b6ca5886cc.jpg
САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе, погибли два человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.Возгорание возникло в 4.32 мск в трехквартирном одноэтажном доме общей площадью 250 квадратных метров в Пензе на улице Ватутина, 39."Выгорела комната в квартире №1, погибли два человека, мужчина и женщина, личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.Как сообщило областное управление СК РФ, следователи проводят проверку по факту гибели женщины 1961 года рождения и мужчины 1965 года рождения при пожаре, который, по предварительным данным, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html
https://ria.ru/20211231/pozhar-1766318094.html
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49561/43/495614300_0:0:409:307_1920x0_80_0_0_f9e2deb47813cab3868bc44d096ea844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:09 01.01.2022 (обновлено: 15:05 01.01.2022)
В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека
В Пензе при пожаре в многоквартирном доме в новогоднюю ночь погибли два человека