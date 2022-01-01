https://ria.ru/20220101/pozhar-1766362023.html

В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека

В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека - РИА Новости, 01.01.2022

В Пензе при пожаре в новогоднюю ночь погибли два человека

Пожар произошел в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе, погибли два человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:09

2022-01-01T12:09

2022-01-01T15:05

происшествия

пенза

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 1 янв - РИА Новости. Пожар произошел в новогоднюю ночь в многоквартирном доме в Пензе, погибли два человека, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.Возгорание возникло в 4.32 мск в трехквартирном одноэтажном доме общей площадью 250 квадратных метров в Пензе на улице Ватутина, 39."Выгорела комната в квартире №1, погибли два человека, мужчина и женщина, личности устанавливаются", - сказали в пресс-службе.Специалисты устанавливают причину пожара, добавили в ведомстве.Как сообщило областное управление СК РФ, следователи проводят проверку по факту гибели женщины 1961 года рождения и мужчины 1965 года рождения при пожаре, который, по предварительным данным, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766355192.html

https://ria.ru/20211231/pozhar-1766318094.html

пенза

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происшествия, пенза, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)