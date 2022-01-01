https://ria.ru/20220101/pozhar-1766346164.html
В поселке под Иркутском загорелся частный дом
В поселке под Иркутском загорелся частный дом - РИА Новости, 01.01.2022
В поселке под Иркутском загорелся частный дом
Один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, судьба еще четырех неизвестна, сообщает ГУ МЧС Приангарья. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T08:42
2022-01-01T08:42
2022-01-01T08:42
происшествия
иркутский район
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, судьба еще четырех неизвестна, сообщает ГУ МЧС Приангарья.Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца в 08.35 (03.35 мск). Дом оказался полностью охвачен огнем, возникла угроза перехода огня на соседние строения. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров."По предварительной информации, в доме находились девять человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались пять человек, из них один получил травмы и один погиб в карете скорой помощи. Судьба еще четверых человек пока неизвестна", - говорится в сообщении.На месте работают дознаватели. Информация о пропавших уточняется.
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иркутский район
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происшествия, иркутский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В поселке под Иркутском загорелся частный дом
В поселке под Иркутском загорелся частный дом, есть погибший