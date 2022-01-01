https://ria.ru/20220101/pozhar-1766346164.html

В поселке под Иркутском загорелся частный дом

В поселке под Иркутском загорелся частный дом - РИА Новости, 01.01.2022

В поселке под Иркутском загорелся частный дом

Один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, судьба еще четырех неизвестна, сообщает ГУ МЧС Приангарья. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T08:42

2022-01-01T08:42

2022-01-01T08:42

происшествия

иркутский район

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg

ИРКУТСК, 1 янв – РИА Новости. Один человек погиб при пожаре в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, судьба еще четырех неизвестна, сообщает ГУ МЧС Приангарья.Сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме в Хомутово Иркутского района поступило спасателям от очевидца в 08.35 (03.35 мск). Дом оказался полностью охвачен огнем, возникла угроза перехода огня на соседние строения. К месту возгорания направили дополнительные силы из Иркутска. Спустя час пожар был локализован на площади 216 квадратных метров."По предварительной информации, в доме находились девять человек, до прибытия пожарных из помещений эвакуировались пять человек, из них один получил травмы и один погиб в карете скорой помощи. Судьба еще четверых человек пока неизвестна", - говорится в сообщении.На месте работают дознаватели. Информация о пропавших уточняется.

https://ria.ru/20211231/pirotekhnika-1766331428.html

иркутский район

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутский район, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)