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В России вырос размер пособия по безработице
В России вырос размер пособия по безработице - РИА Новости, 01.01.2022
В России вырос размер пособия по безработице
Максимальный размер пособия по безработице, который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный -... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T00:08
2022-01-01T00:08
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице, который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный - 1500 рублей.В 2021 году максимальный размер пособия составлял 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года. Условия предоставления пособия сохраняются: в первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное - тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.Также работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на единой цифровой платформе "Работа в России" информацию о потребностях в работниках и наличии свободных рабочих мест, вакантных должностей и специальных рабочих мест, оборудованных для инвалидов. Это также касается компаний c госучастием, государственных и муниципальных органов и учреждений, а также унитарных предприятий.С 1 января вступает в силу постановление правительства о досрочной пенсии ряда работников. Им предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
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общество
00:08 01.01.2022
 
В России вырос размер пособия по безработице

Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году в России составит 12 792 рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Женщина производит снятие денег в банкомате
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по безработице, который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный - 1500 рублей.
В 2021 году максимальный размер пособия составлял 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года. Условия предоставления пособия сохраняются: в первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное - тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.
Также работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на единой цифровой платформе "Работа в России" информацию о потребностях в работниках и наличии свободных рабочих мест, вакантных должностей и специальных рабочих мест, оборудованных для инвалидов. Это также касается компаний c госучастием, государственных и муниципальных органов и учреждений, а также унитарных предприятий.
С 1 января вступает в силу постановление правительства о досрочной пенсии ряда работников. Им предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
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