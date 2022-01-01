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На Украине два телеканала показали обращение Порошенко в новогоднюю ночь
На Украине два телеканала показали обращение Порошенко в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2022
На Украине два телеканала показали обращение Порошенко в новогоднюю ночь
Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали в новогоднюю ночь обращение экс-президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:22
2022-01-01T14:22
2022-01-01T14:22
в мире
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турция
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владимир зеленский
новый год
петр порошенко
европейская солидарность
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КИЕВ, 1 янв - РИА Новости. Украинские телеканалы "Прямой" и "Пятый" показали в новогоднюю ночь обращение экс-президента страны Петра Порошенко вместо речи нынешнего главы государства Владимира Зеленского.Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Порошенко ранее продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах".Традицию транслировать другое обращение вместо речи президента в новогоднюю ночь начал телеканал "1+1" - в 2018-м году в эфире "подвинули" обращение Порошенко, тогда к украинцам обратился Зеленский, который рассказал о планах стать президентом. Тогда обращение Порошенко показали уже после наступления полуночи.В этом году обращение Порошенко длилось около пяти минут. Экс-глава государства был в кадре вместе с супругой Мариной, которая также обратилась к украинцам. Экс-президент преимущественно говорил о Донбассе.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину в середине января. Порошенко заявил, что после возвращения на Украину ответит на все обвинения - в стране против него заведен ряд уголовных дел, в том числе, о госизмене.
https://ria.ru/20220101/ukraina-1766349811.html
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в мире, украина, турция, польша, владимир зеленский, новый год, петр порошенко, европейская солидарность
На Украине два телеканала показали обращение Порошенко в новогоднюю ночь
На Украине два телеканала показали обращение Порошенко вместо Зеленского в новогоднюю ночь