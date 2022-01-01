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Как пережить похмелье? Названы лучшие способы
Названы продукты, помогающие пережить похмелье - РИА Новости, 01.01.2022
Как пережить похмелье? Названы лучшие способы
Некоторые продуктов способны облегчить тяжелые симптомы похмелья, особенно если есть их на завтрак, пишет газета Daily Express. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:45
2022-01-01T17:45
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторые продуктов способны облегчить тяжелые симптомы похмелья, особенно если есть их на завтрак, пишет газета Daily Express.По мнению медиков, основная причина неприятных последствий употребления алкоголя заключается в свойствах этанола выводить из организма слишком много жидкости. Так что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вместе с водой из организма выводится множество полезных веществ, так что специалисты посоветовали обратить внимание на правильные блюда, которые смогут привести в чувство после застолья.Первым универсальным способом немного восстановиться после похмелья врачи назвали включение в "похмельный завтрак" яиц."Яйца богаты питательными веществами, которые могут работать как лекарство. Также они содержат аминокислоту цистеин, которая используется вашим организмом для выработки антиоксидантного глутатиона. По данным Национальной медицинской библиотеки, это полезно при похмелье, потому что алкоголь снижает уровень глутатиона в организме, затрудняя расщепление токсичных побочных продуктов метаболизма алкоголя", — объяснили специалисты.Одно из важных веществ, которое мы теряем при обезвоживании, — калий. Для его восполнения рекомендуют популярный "суперфуд" — авокадо."По данным Nutrition Data, авокадо — отличный источник этого минерала, его дневная норма составляет 33%. Также авокадо демонстрирует "экстраординарные" обещания в плане защиты от повреждения печени", — добавляется в материале.Но секрет успешного "похмельного завтрака" может заключаться не только в сложных продуктах, но и в привычных блюдах. Одним из них считается простая овсянка. Овес богат питательными веществами: он содержит минералы, в том числе кальций и магний, а также витамины группы B. "Он также считается источником противовоспалительных волокон, называемых бета-глюканами, которые способны снизить уровеня воспаления, связанного с употреблением алкоголя", — отмечает автор статьи.К овсяной каше специалисты рекомендуют добавить бананы. Как и авокадо, они содержат повышенный уровень калия, который выводится из организма алкоголем. К тому же бананы — источник сахара, который может восполнить столь необходимую энергию после праздников.
https://ria.ru/20220101/pokhmele-1766022795.html
https://ria.ru/20211230/alkogol-1766120622.html
https://ria.ru/20220101/prazdnik-1766357322.html
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общество, здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
16:45 01.01.2022 (обновлено: 17:45 01.01.2022)
 
Названы продукты, помогающие пережить похмелье

Daily Express: эти продукты и их сочетания помогут легче пережить похмельный синдром

© Depositphotos / BelchonockОвсяная каша с яблоками
Овсяная каша с яблоками - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / Belchonock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Некоторые продуктов способны облегчить тяжелые симптомы похмелья, особенно если есть их на завтрак, пишет газета Daily Express.
По мнению медиков, основная причина неприятных последствий употребления алкоголя заключается в свойствах этанола выводить из организма слишком много жидкости. Так что первым важнейшим продуктом при похмелье врачи единогласно называют простую воду. Однако вместе с водой из организма выводится множество полезных веществ, так что специалисты посоветовали обратить внимание на правильные блюда, которые смогут привести в чувство после застолья.
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Первым универсальным способом немного восстановиться после похмелья врачи назвали включение в "похмельный завтрак" яиц.
"Яйца богаты питательными веществами, которые могут работать как лекарство. Также они содержат аминокислоту цистеин, которая используется вашим организмом для выработки антиоксидантного глутатиона. По данным Национальной медицинской библиотеки, это полезно при похмелье, потому что алкоголь снижает уровень глутатиона в организме, затрудняя расщепление токсичных побочных продуктов метаболизма алкоголя", — объяснили специалисты.
Одно из важных веществ, которое мы теряем при обезвоживании, — калий. Для его восполнения рекомендуют популярный "суперфуд" — авокадо.
"По данным Nutrition Data, авокадо отличный источник этого минерала, его дневная норма составляет 33%. Также авокадо демонстрирует "экстраординарные" обещания в плане защиты от повреждения печени", — добавляется в материале.
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Но секрет успешного "похмельного завтрака" может заключаться не только в сложных продуктах, но и в привычных блюдах. Одним из них считается простая овсянка. Овес богат питательными веществами: он содержит минералы, в том числе кальций и магний, а также витамины группы B. "Он также считается источником противовоспалительных волокон, называемых бета-глюканами, которые способны снизить уровеня воспаления, связанного с употреблением алкоголя", — отмечает автор статьи.
К овсяной каше специалисты рекомендуют добавить бананы. Как и авокадо, они содержат повышенный уровень калия, который выводится из организма алкоголем. К тому же бананы — источник сахара, который может восполнить столь необходимую энергию после праздников.
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