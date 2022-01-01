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Как "завести" организм при похмелье

Терапевт рассказал, как "завести" организм при похмелье - РИА Новости, 01.01.2022

Как "завести" организм при похмелье

Алкогольные возлияния на новогодних праздниках могут приводить к плохому самочувствию. Как быстрее выйти из состояния похмелья и "завести" организм, рассказал в РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T02:08

2022-01-01T02:08

2022-01-01T02:08

новый год — 2022

общество

новый год

андрей кондрахин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Алкогольные возлияния на новогодних праздниках могут приводить к плохому самочувствию. Как быстрее выйти из состояния похмелья и "завести" организм, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Андрей Кондрахин.Новогоднюю ночь и первые дни января многие россияне привыкли проводить за хорошо накрытыми столами. Случается, что празднование оборачивается перееданием и чрезмерным употреблением спиртных напитков. Если дело дошло до алкогольного отравления, то справиться с недомоганием наутро после застолья поможет легкая пища, например, куриный бульон, отметил кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.В случае сильного отравления, если человек испытывает отвращение к любой еде, нужно больше лежать, тогда почки быстрее очистят организм от токсинов, продолжил он."Если произошло сильное отравление и человек чувствует отвращение ко всему съестному, то нужно полежать. Когда мы находимся в горизонтальном положении, почки работают наиболее эффективно, потому что они очень хорошо снабжаются кровью. Это важно, потому что печень, которая не справляется с интоксикацией алкоголем, часть вредных веществ выбрасывает в кровь, а почки постепенно фильтруют все это. Таким образом мы быстрее освобождаемся от интоксикации", – объяснил Андрей Кондрахин в интервью радио Sputnik.Но лучше предотвратить похмелье, не налегая на спиртное за праздничным столом, добавил он.

https://ria.ru/20211231/alkogol-1766302064.html

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общество, новый год, андрей кондрахин