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Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января - РИА Новости, 01.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
Москвичей в первый день 2022 года ожидает облачная погода, мокрый снег и нулевая температура, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:41
2022-01-01T09:41
2022-01-01T09:41
общество
москва
новый год
михаил леус
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Москвичей в первый день 2022 года ожидает облачная погода, мокрый снег и нулевая температура, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор циклона, во второй половине дня скажется прохождение холодного атмосферного фронта. Погода облачная, местами пройдёт небольшой снег, в первой половине дня мокрый снег, во второй половине дня возможна гололедица", - заявил синоптик.По его словам, ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду, атмосферное давление начнет расти, к вечеру показания барометров составят 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы."Около 0 градусов в Москве, от минус 2 до плюс 2 градусов по области - такова максимальная температура сегодняшнего дня", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20211231/pogoda-1766327699.html
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общество, москва, новый год, михаил леус
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
В Москве 1 января ожидают мокрый снег и нулевую температуру