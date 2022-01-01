https://ria.ru/20220101/pirotekhnika-1766381475.html

В Цхинвале двое подростков пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

В Цхинвале двое подростков пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь - РИА Новости, 01.01.2022

В Цхинвале двое подростков пострадали от пиротехники в новогоднюю ночь

Двое подростков получили травмы от пиротехники в новогоднюю ночь, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T18:03

2022-01-01T18:03

2022-01-01T18:03

пиротехника

южная осетия

цхинвал

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ЦХИНВАЛ, 1 янв – РИА Новости. Двое подростков получили травмы от пиротехники в новогоднюю ночь, один из них госпитализирован, сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии."В приемное отделение Республиканского многопрофильного медицинского центра первого января примерно в 01.00 был доставлен 16-летний житель Цхинвала с взрывной травмой рук. Он был госпитализирован. За медицинской помощью в ту же ночь обратился еще один подросток. Он получил травму глаз, после оказания необходимой медицинской помощи был опущен домой", - говорится в сообщении.В МВД напоминают, что запуск петарды может оказаться опасным для здоровья. "Не разрешайте детям приобретать и самостоятельно поджигать пиротехнику. Неправильное использование пиротехнических изделий приводит к пожарам, термическим ожогам, различным травмам. Любое пиротехническое изделие имеет потенциальную опасность возгорания или получения травмы", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20220101/pirotekhnika-1766355741.html

южная осетия

цхинвал

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пиротехника, южная осетия, цхинвал