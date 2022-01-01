Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220101/pirotekhnika-1766350127.html
В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники
В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники - РИА Новости, 01.01.2022
В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники
Пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год в Нижегородской области, трое из них госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:48
2022-01-01T09:48
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_cabe39dd3f9a20d68e8361d541dfe14d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год в Нижегородской области, трое из них госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС.По данным ведомства, за прошедшие сутки в области зарегистрировано пять происшествий, связанных с использованием пиротехники, из них четыре - в Нижнем Новгороде, одно - в Ковернинском районе."Зафиксировано три ожога пиротехническими изделиями и два разрыва пиротехнического изделия. Погибших нет. Пострадали пять человек, детей нет", - говорится в сообщении.Так, в Нижнем Новгороде во дворе дома на бульваре 60 лет Октября ожог кисти правой руки бенгальским огнём получил 43-летний мужчина. Его доставили в Институт травматологии Приволжского медицинского университета. Во дворе дома на улице Родионова 39-летнему мужчине при разрыве петарды оторвало ногтевую фалангу на пальце правой руки, он госпитализирован в больницу №35. В эту же больницу доставлена 39-летняя женщина, получившая травму глаза от разрыва петарды во дворе дома на улице Адмирала Васюнина.Кроме того, 38-летний мужчина обжег кисть правой руки бенгальским огнём у себя в квартире на улице генерала Зимина. От госпитализации он отказался.В поселке Ковернино за помощью к медикам обратился 34-летний мужчина. "Он взял пять бенгальских огней, одновременно зажёг их и получил термический ожог левой кисти первой-второй степени. Госпитализация ему не потребовалась", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220101/pozhar-1766346164.html
нижегородская область
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_96f24b7688f9eb1afe23cf253d62fbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород
09:48 01.01.2022
 
В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники

В Нижегородской области пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год в Нижегородской области, трое из них госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС.
По данным ведомства, за прошедшие сутки в области зарегистрировано пять происшествий, связанных с использованием пиротехники, из них четыре - в Нижнем Новгороде, одно - в Ковернинском районе.
"Зафиксировано три ожога пиротехническими изделиями и два разрыва пиротехнического изделия. Погибших нет. Пострадали пять человек, детей нет", - говорится в сообщении.
Так, в Нижнем Новгороде во дворе дома на бульваре 60 лет Октября ожог кисти правой руки бенгальским огнём получил 43-летний мужчина. Его доставили в Институт травматологии Приволжского медицинского университета. Во дворе дома на улице Родионова 39-летнему мужчине при разрыве петарды оторвало ногтевую фалангу на пальце правой руки, он госпитализирован в больницу №35. В эту же больницу доставлена 39-летняя женщина, получившая травму глаза от разрыва петарды во дворе дома на улице Адмирала Васюнина.
Пожар в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
08:42
В поселке под Иркутском загорелся частный дом
Кроме того, 38-летний мужчина обжег кисть правой руки бенгальским огнём у себя в квартире на улице генерала Зимина. От госпитализации он отказался.
В поселке Ковернино за помощью к медикам обратился 34-летний мужчина. "Он взял пять бенгальских огней, одновременно зажёг их и получил термический ожог левой кисти первой-второй степени. Госпитализация ему не потребовалась", - отмечается в сообщении.
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижний Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки