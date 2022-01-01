https://ria.ru/20220101/pirotekhnika-1766350127.html

В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники

В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники - РИА Новости, 01.01.2022

В Нижегородской области пять человек пострадали от пиротехники

Пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год в Нижегородской области, трое из них госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T09:48

2022-01-01T09:48

2022-01-01T09:48

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы от пиротехники на Новый год в Нижегородской области, трое из них госпитализированы, сообщает региональное управление МЧС.По данным ведомства, за прошедшие сутки в области зарегистрировано пять происшествий, связанных с использованием пиротехники, из них четыре - в Нижнем Новгороде, одно - в Ковернинском районе."Зафиксировано три ожога пиротехническими изделиями и два разрыва пиротехнического изделия. Погибших нет. Пострадали пять человек, детей нет", - говорится в сообщении.Так, в Нижнем Новгороде во дворе дома на бульваре 60 лет Октября ожог кисти правой руки бенгальским огнём получил 43-летний мужчина. Его доставили в Институт травматологии Приволжского медицинского университета. Во дворе дома на улице Родионова 39-летнему мужчине при разрыве петарды оторвало ногтевую фалангу на пальце правой руки, он госпитализирован в больницу №35. В эту же больницу доставлена 39-летняя женщина, получившая травму глаза от разрыва петарды во дворе дома на улице Адмирала Васюнина.Кроме того, 38-летний мужчина обжег кисть правой руки бенгальским огнём у себя в квартире на улице генерала Зимина. От госпитализации он отказался.В поселке Ковернино за помощью к медикам обратился 34-летний мужчина. "Он взял пять бенгальских огней, одновременно зажёг их и получил термический ожог левой кисти первой-второй степени. Госпитализация ему не потребовалась", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220101/pozhar-1766346164.html

нижегородская область

нижний новгород

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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижний новгород