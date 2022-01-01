https://ria.ru/20220101/petarda-1766386125.html

В Химках подросток пострадал от взорвавшейся петарды

В Химках подросток пострадал от взорвавшейся петарды - РИА Новости, 01.01.2022

В Химках подросток пострадал от взорвавшейся петарды

Подросток травмировал руки и лицо из-за взорвавшейся петарды в подмосковных Химках, региональный главк Следственного комитета РФ начал проверку, сообщает... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T20:02

2022-01-01T20:02

2022-01-01T20:02

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Подросток травмировал руки и лицо из-за взорвавшейся петарды в подмосковных Химках, региональный главк Следственного комитета РФ начал проверку, сообщает пресс-служба ведомства.Сообщается, что 1 января в правоохранительные органы поступила информация о травмировании в Химках 15-летнего подростка из-за взрыва петарды в его руках."По данному факту следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России организована проверка", - говорится в сообщении.По предварительной информации, у подростка травмированы пальцы и осколками повреждено лицо. Мальчик госпитализирован. Отмечается, что в ходе проверки будет установлено, где подросток приобрел петарду, также будет дана оценка ее сертификации и качеству.Согласно сообщению в Telegram-канале Московской области, ведомство также организовало проверку по данному инциденту.

https://ria.ru/20211229/vzryv-1765998686.html

https://ria.ru/20211227/kanikuly-1765597142.html

химки

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, химки, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия