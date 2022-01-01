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Еще одной категории россиян разрешили выйти на пенсию досрочно
Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию - РИА Новости, 01.01.2022
Еще одной категории россиян разрешили выйти на пенсию досрочно
С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T17:54
2022-01-01T17:54
2022-01-01T19:17
общество
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года."Граждане России, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.Также с 1 января в России проиндексировали страховые пенсии на 5,9%, а пенсии по инвалидности теперь будут выдаваться в беззаявительном порядке.
https://ria.ru/20211229/nakopleniya-1765921354.html
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общество, россия
17:54 01.01.2022 (обновлено: 19:17 01.01.2022)
Сокращенным на работе разрешили досрочно выходить на пенсию
Сокращенным на работе россиянам предпенсионного возраста разрешили выйти на пенсию раньше
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. С 1 января россияне, уволенные из-за сокращений, могут выйти на пенсию досрочно. Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу с этого года.
"Граждане России
, которые остались без работы в предпенсионном возрасте, могут выйти на пенсию на два года раньше", — отмечается в документе
, опубликованном на сайте Кремля.
Обязательные условия для более раннего выхода на пенсию — сокращение штата или ликвидация организации и наличие необходимого страхового стажа работника. Для мужчин это 25 лет, для женщин — 20.
Также с 1 января в России проиндексировали страховые пенсии на 5,9%, а пенсии по инвалидности теперь будут выдаваться в беззаявительном порядке.