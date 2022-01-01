https://ria.ru/20220101/pensiya-1766335157.html

В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров

В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года повышается в Москве до 21 193 рублей в месяц. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:22

2022-01-01T00:22

2022-01-01T07:46

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальная пенсия неработающих пенсионеров с 1 января 2022 года повышается в Москве до 21 193 рублей в месяц.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об индексации на 4,8% городской доплаты к пенсии и социальных выплат москвичам.С 1 января 2022 года сумма минимальной пенсии неработающих пенсионеров составит 21 193 рубля. Доплату получают 2,1 миллиона москвичей.В последний раз пенсии в Москве повышали в январе 2021 года - на 3,7%, с 19 500 до 20 222 рублей.

https://ria.ru/20220101/pensii-1766335023.html

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общество, москва, сергей собянин