https://ria.ru/20220101/pensii-1766335023.html

В России выросли страховые пенсии по старости

В России выросли страховые пенсии по старости - РИА Новости, 01.01.2022

В России выросли страховые пенсии по старости

Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%, а вот материнский капитал по фактической инфляции проиндексируют в феврале. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:19

2022-01-01T00:19

2022-01-01T07:47

общество

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Страховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%, а вот материнский капитал по фактической инфляции проиндексируют в феврале.Ранее средства материнского капитала также индексировались с начала нового года, но в 2021 году президент страны Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы нового созыва предложил с 2022 года перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции. Делать это будут с 1 февраля.Президент в ходе большой пресс-конференции заявил, что индексация пенсий должна соответствовать уровню инфляции. По его словам, правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет.Также с 1 января вступает в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС. Неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельском хозяйстве, при выезде за пределы сельской местности будет сохраняться выплата повышения.Также Пенсионный фонд РФ начнет раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений. Точкой отсчета будут 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.Также с 1 января на федеральный уровень переводится выплата пособий для граждан, имеющих детей, включая беременных жен военнослужащих, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия, компенсации членам семей военнослужащих и выплата инвалидам 50% страховки.

https://ria.ru/20220101/oplata-1766334883.html

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общество, владимир путин, госдума рф, россия