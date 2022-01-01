https://ria.ru/20220101/padenie-1766374961.html
В Британии пожаловались на катастрофичное снижение уровня жизни
В Британии заявили о катастрофичном снижении уровня жизни - РИА Новости, 01.01.2022
В Британии пожаловались на катастрофичное снижение уровня жизни
Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:05
2022-01-01T16:05
2022-01-01T16:25
экономика
европа
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762704120_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_3cb72cbdef038a947221825b107eb212.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование (National Insurance tax). Об этом агентству Sky News заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF).По прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год (50 тысяч рублей), а банкротство энергетических компаний добавит еще сто фунтов стерлингов (десять тысяч рублей) к платежкам потребителей.Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху (60 тысяч рублей). Такие непропорциональные траты ударят по семьям с небольшими доходами, которые направляют большую часть средств на погашение счетов за электричество, говорится в статье.Как отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией. К концу 2022 года среднее жалованье будет больше нынешнего лишь на 0,1 процента. При этом в ноябре индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 5,1%, а в октябре он составил 4,2%.Исполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения. По его словам, падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что правительству вряд ли удастся избежать вмешательства для преодоления кризиса.
https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html
https://ria.ru/20211231/buduschee-1766320869.html
европа
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762704120_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_68d1b03c6f525b2222ec89a19247aaf8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, великобритания
16:05 01.01.2022 (обновлено: 16:25 01.01.2022)
В Британии заявили о катастрофичном снижении уровня жизни
Эксперты Resolution Foundation: у британцев катастрофически снизился уровень жизни
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование (National Insurance tax). Об этом агентству Sky News
заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF).
По прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год (50 тысяч рублей), а банкротство энергетических компаний добавит еще сто фунтов стерлингов (десять тысяч рублей) к платежкам потребителей.
Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху (60 тысяч рублей). Такие непропорциональные траты ударят по семьям с небольшими доходами, которые направляют большую часть средств на погашение счетов за электричество, говорится в статье.
Как отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией. К концу 2022 года среднее жалованье будет больше нынешнего лишь на 0,1 процента. При этом в ноябре индекс потребительских цен в Великобритании
вырос до 5,1%, а в октябре он составил 4,2%.
Исполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения. По его словам, падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что правительству вряд ли удастся избежать вмешательства для преодоления кризиса.