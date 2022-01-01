https://ria.ru/20220101/padenie-1766374961.html

В Британии пожаловались на катастрофичное снижение уровня жизни

В Британии заявили о катастрофичном снижении уровня жизни - РИА Новости, 01.01.2022

В Британии пожаловались на катастрофичное снижение уровня жизни

Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:05

2022-01-01T16:05

2022-01-01T16:25

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европа

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Британские домохозяйства сталкиваются с серьезными расходами из-за растущей инфляции, энергетического кризиса и планируемого повышения налога на государственное социальное страхование (National Insurance tax). Об этом агентству Sky News заявили эксперты из независимого аналитического центра Resolution Foundation (RF).По прогнозам специалистов, предельная цена на топливо в стране поднимется на 500 фунтов стерлингов за год (50 тысяч рублей), а банкротство энергетических компаний добавит еще сто фунтов стерлингов (десять тысяч рублей) к платежкам потребителей.Дополнительная налоговая нагрузка отнимет у жителей королевства 600 фунтов сверху (60 тысяч рублей). Такие непропорциональные траты ударят по семьям с небольшими доходами, которые направляют большую часть средств на погашение счетов за электричество, говорится в статье.Как отмечают эксперты RF, рост заработной платы не успевает за инфляцией. К концу 2022 года среднее жалованье будет больше нынешнего лишь на 0,1 процента. При этом в ноябре индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 5,1%, а в октябре он составил 4,2%.Исполнительный директор агентства Торстен Белл убежден, что продукты, товары и услуги продолжат дорожать на фоне стагнирующих доходов населения. По его словам, падение покупательной способности будет столь катастрофичным, что правительству вряд ли удастся избежать вмешательства для преодоления кризиса.

https://ria.ru/20211224/kollaps-1765410110.html

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экономика, европа, великобритания