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ЗОЖ
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Названы десять новогодних ошибок, приводящих к лишнему весу
Названы десять новогодних ошибок, приводящих к лишнему весу - РИА Новости, 01.01.2022
Названы десять новогодних ошибок, приводящих к лишнему весу
Автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла в своей статье перечислила десять распространенных ошибок за новогодним столом, из-за которых можно набрать лишний РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T20:18
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зож
общество
новый год
здоровье
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла в своей статье перечислила десять распространенных ошибок за новогодним столом, из-за которых можно набрать лишний вес.На первом месте в перечне сытные закуски: после них уже не хочется есть, хотя впереди весь ужин с десертом. Вторая ошибка — жирные гарниры. Экориуэла призвала отказаться от жарки и отдать предпочтение печеным или пропаренным овощам. Еще одно неверное решение — калорийные соусы, сводящие на нет пользу легких блюд. Также автор посоветовала даже в условиях новогодних каникул не нарушать режим отдыха и высыпаться, чтобы не нарушать выработку гормонов.Следующая ошибка — голодание для компенсации недоедания. В публикации советуют есть более легкие блюда, но не отказываться от пищи совсем: это в итоге приведет к поеданию более калорийных продуктов. Кроме того, за столом следует пить больше воды, а не сладких напитков и алкоголя — в них тоже содержится немало калорий.Застолье следует разнообразить играми, чтобы не напиваться алкоголем и не переедать. От десертов можно не отказываться, но главное — есть в небольших количествах. В таком случае получится даже попробовать разные угощения и при этом не перегрузить организм.Десятая ошибка — сильное изменение режима питания. Не стоит уменьшать количество приемов пищи ради "компенсации", чтобы не съесть в итоге больше.
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общество, новый год, здоровье
20:18 01.01.2022
 
Названы десять новогодних ошибок, приводящих к лишнему весу

Автор портала ABC Эскориуэла назвала десять "новогодних" ошибок, приводящих к лишнему весу

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШампанское на новогоднем столе
Шампанское на новогоднем столе - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Автор испанского портала ABC Элиса Эскориуэла в своей статье перечислила десять распространенных ошибок за новогодним столом, из-за которых можно набрать лишний вес.
На первом месте в перечне сытные закуски: после них уже не хочется есть, хотя впереди весь ужин с десертом. Вторая ошибка — жирные гарниры. Экориуэла призвала отказаться от жарки и отдать предпочтение печеным или пропаренным овощам. Еще одно неверное решение — калорийные соусы, сводящие на нет пользу легких блюд. Также автор посоветовала даже в условиях новогодних каникул не нарушать режим отдыха и высыпаться, чтобы не нарушать выработку гормонов.
Следующая ошибка — голодание для компенсации недоедания. В публикации советуют есть более легкие блюда, но не отказываться от пищи совсем: это в итоге приведет к поеданию более калорийных продуктов. Кроме того, за столом следует пить больше воды, а не сладких напитков и алкоголя — в них тоже содержится немало калорий.
Застолье следует разнообразить играми, чтобы не напиваться алкоголем и не переедать. От десертов можно не отказываться, но главное — есть в небольших количествах. В таком случае получится даже попробовать разные угощения и при этом не перегрузить организм.
Кофе - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
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Десятая ошибка — сильное изменение режима питания. Не стоит уменьшать количество приемов пищи ради "компенсации", чтобы не съесть в итоге больше.
 
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