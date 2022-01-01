https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766379221.html

Пять самых смертоносных российских вооружений

В США назвали пять самых смертоносных российских вооружений - РИА Новости, 01.01.2022

Пять самых смертоносных российских вооружений

Военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых опасных российских вооружений. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T17:36

2022-01-01T17:36

2022-01-01T21:02

сша

сирия

москва

с-400 «триумф»

ми-28нм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731557707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bb0766a6c6eff3cb957383eb13171f7d.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых опасных российских вооружений.По его словам, Москва совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия, создавая уникальные боеприпасы. В первую очередь речь идет о разрабатываемой торпеде "Посейдон", радиус действия которой будет огромным: она может быть нацелена на любое побережье Соединенных Штатов, а способность медленно приближаться весьма затруднит ее обнаружение.Еще одним "особенно мощным" оружием эксперт счел зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф": он может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но и может применяться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров. Кроме того, это вооружение стало весьма востребованным за рубежом: его приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.Эксперт также отметил российский ЗРПК "Панцирь С-1", особенность которого — наличие двух 30-миллиметровых пушек одновременно с 12 управляемыми ракетами класса "земля — воздух".Комплекс отлично противодействует баллистическим и крылатым ракетам, а также высокоточным боеприпасам. Модернизированный версии, в свою очередь, обладают улучшенным радаром, увеличенной дальностью обнаружения и более эффективными вращающимися пушками.Американский офицер выделил и ударный вертолет Ми-28НМ — модернизацию Ми-28Н "Ночной охотник". Он может развивать скорость до 290 километров в час, дальность полета составляет 450 километров. При этом вертолет "вооружен до зубов": в его арсенале — 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые управляемые и обычные ракеты, а после модернизации Ми-28НМ стал всепогодным.Подытоживая, автор не обошел стороной и ракетные комплексы "Ярс", предназначенные для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Каждая из них способна нести от трех до шести боеголовок независимого наведения мощностью от 150 до 250 килотонн и с дальностью действия более 10 тысяч километров. Как отметил Иствуд, комплекс при перемещении достаточно сложно обнаружить, а подготовка к запуску ракет занимает всего семь минут.

https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html

https://ria.ru/20211210/iskander-1763150375.html

https://ria.ru/20211230/armata-1766235658.html

сша

сирия

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сирия, москва, с-400 «триумф», ми-28нм, россия