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Пять самых смертоносных российских вооружений
В США назвали пять самых смертоносных российских вооружений - РИА Новости, 01.01.2022
Пять самых смертоносных российских вооружений
Военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых опасных российских вооружений. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T17:36
2022-01-01T21:02
сша
сирия
москва
с-400 «триумф»
ми-28нм
россия
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых опасных российских вооружений.По его словам, Москва совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия, создавая уникальные боеприпасы. В первую очередь речь идет о разрабатываемой торпеде "Посейдон", радиус действия которой будет огромным: она может быть нацелена на любое побережье Соединенных Штатов, а способность медленно приближаться весьма затруднит ее обнаружение.Еще одним "особенно мощным" оружием эксперт счел зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф": он может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но и может применяться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров. Кроме того, это вооружение стало весьма востребованным за рубежом: его приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.Эксперт также отметил российский ЗРПК "Панцирь С-1", особенность которого — наличие двух 30-миллиметровых пушек одновременно с 12 управляемыми ракетами класса "земля — воздух".Комплекс отлично противодействует баллистическим и крылатым ракетам, а также высокоточным боеприпасам. Модернизированный версии, в свою очередь, обладают улучшенным радаром, увеличенной дальностью обнаружения и более эффективными вращающимися пушками.Американский офицер выделил и ударный вертолет Ми-28НМ — модернизацию Ми-28Н "Ночной охотник". Он может развивать скорость до 290 километров в час, дальность полета составляет 450 километров. При этом вертолет "вооружен до зубов": в его арсенале — 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые управляемые и обычные ракеты, а после модернизации Ми-28НМ стал всепогодным.Подытоживая, автор не обошел стороной и ракетные комплексы "Ярс", предназначенные для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Каждая из них способна нести от трех до шести боеголовок независимого наведения мощностью от 150 до 250 килотонн и с дальностью действия более 10 тысяч километров. Как отметил Иствуд, комплекс при перемещении достаточно сложно обнаружить, а подготовка к запуску ракет занимает всего семь минут.
https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html
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сша
сирия
москва
россия
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сша, сирия, москва, с-400 «триумф», ми-28нм, россия
17:36 01.01.2022 (обновлено: 21:02 01.01.2022)
 
В США назвали пять самых смертоносных российских вооружений

Офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых смертоносных российских вооружений

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Военный парад в честь 76-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Военный обозреватель американского издания 19Fortyfive и офицер США в отставке Брент Иствуд назвал пять самых опасных российских вооружений.
По его словам, Москва совершенствует свое мастерство в области ядерного оружия, создавая уникальные боеприпасы. В первую очередь речь идет о разрабатываемой торпеде "Посейдон", радиус действия которой будет огромным: она может быть нацелена на любое побережье Соединенных Штатов, а способность медленно приближаться весьма затруднит ее обнаружение.
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Еще одним "особенно мощным" оружием эксперт счел зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф": он может не только уничтожать пилотируемые самолеты противника и некоторые дроны, но и может применяться против крылатых и баллистических ракет на расстоянии до 400 километров. Кроме того, это вооружение стало весьма востребованным за рубежом: его приобрели Турция, Сирия, Китай и Индия.
Эксперт также отметил российский ЗРПК "Панцирь С-1", особенность которого — наличие двух 30-миллиметровых пушек одновременно с 12 управляемыми ракетами класса "земля — воздух".
Комплекс отлично противодействует баллистическим и крылатым ракетам, а также высокоточным боеприпасам. Модернизированный версии, в свою очередь, обладают улучшенным радаром, увеличенной дальностью обнаружения и более эффективными вращающимися пушками.
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Американский офицер выделил и ударный вертолет Ми-28НМ — модернизацию Ми-28Н "Ночной охотник". Он может развивать скорость до 290 километров в час, дальность полета составляет 450 километров. При этом вертолет "вооружен до зубов": в его арсенале — 30-миллиметровая пушка, управляемые противотанковые управляемые и обычные ракеты, а после модернизации Ми-28НМ стал всепогодным.
Подытоживая, автор не обошел стороной и ракетные комплексы "Ярс", предназначенные для запуска межконтинентальных баллистических ракет. Каждая из них способна нести от трех до шести боеголовок независимого наведения мощностью от 150 до 250 килотонн и с дальностью действия более 10 тысяч километров. Как отметил Иствуд, комплекс при перемещении достаточно сложно обнаружить, а подготовка к запуску ракет занимает всего семь минут.
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