https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766342365.html

В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия

В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия - РИА Новости, 01.01.2022

В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия

В России в 2022 году вырастет с 18 до 21 года минимальный возраст покупки некоторых видов оружия, соответствующие поправки в законодательства вступят в силу с... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T05:51

2022-01-01T05:51

2022-01-01T05:51

общество

оружие

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/65/1560226567_0:222:2853:1826_1920x0_80_0_0_b6fc6bc895c7eed69971c3622658b9f4.jpg

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России в 2022 году вырастет с 18 до 21 года минимальный возраст покупки некоторых видов оружия, соответствующие поправки в законодательства вступят в силу с 29 июня.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года, 28 июня прошлого года.Текущая версия закона "Об оружии" запрещает лицам в возрасте до 21 года покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения. Нововведения исключат для них возможность покупки охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.При этом в законе останутся ряд исключений, касающиеся тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил или работает в государственных военизированных организациях.Кроме того, данное требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к профессионально занимающимся охотой и сотрудникам организаций с особыми задачами, прописанными в уставе.С 18 лет, как и раньше, можно будет купить газовое, спортивное, охотничье оружие для спорта, а также холодное оружие, которое носится вместе с национальными костюмами.

https://ria.ru/20211230/litsenziya-1766237021.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, оружие, россия