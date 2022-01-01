https://ria.ru/20220101/oruzhie-1766342365.html
В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия - РИА Новости, 01.01.2022
В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
В России в 2022 году вырастет с 18 до 21 года минимальный возраст покупки некоторых видов оружия, соответствующие поправки в законодательства вступят в силу с... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T05:51
2022-01-01T05:51
2022-01-01T05:51
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России в 2022 году вырастет с 18 до 21 года минимальный возраст покупки некоторых видов оружия, соответствующие поправки в законодательства вступят в силу с 29 июня.Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года, 28 июня прошлого года.Текущая версия закона "Об оружии" запрещает лицам в возрасте до 21 года покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения. Нововведения исключат для них возможность покупки охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.При этом в законе останутся ряд исключений, касающиеся тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил или работает в государственных военизированных организациях.Кроме того, данное требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к профессионально занимающимся охотой и сотрудникам организаций с особыми задачами, прописанными в уставе.С 18 лет, как и раньше, можно будет купить газовое, спортивное, охотничье оружие для спорта, а также холодное оружие, которое носится вместе с национальными костюмами.
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общество, оружие, россия
В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
В России с 29 июня вырастет до 21 года минимальный возраст для покупки оружия
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
В России
в 2022 году вырастет с 18 до 21 года минимальный возраст покупки некоторых видов оружия, соответствующие поправки в законодательства вступят в силу с 29 июня.
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия и повышающий возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны с 18 до 21 года, 28 июня прошлого года.
Текущая версия закона "Об оружии" запрещает лицам в возрасте до 21 года покупать огнестрельное оружие ограниченного поражения. Нововведения исключат для них возможность покупки охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.
При этом в законе останутся ряд исключений, касающиеся тех, кто служил или служит в рядах Вооруженных сил или работает в государственных военизированных организациях.
Кроме того, данное требование не относится к представителям коренных малочисленных народов России, занимающихся традиционными промыслами, а также к профессионально занимающимся охотой и сотрудникам организаций с особыми задачами, прописанными в уставе.
С 18 лет, как и раньше, можно будет купить газовое, спортивное, охотничье оружие для спорта, а также холодное оружие, которое носится вместе с национальными костюмами.