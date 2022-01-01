https://ria.ru/20220101/oplata-1766334883.html

В России вырос минимальный размер зарплаты

В России вырос минимальный размер зарплаты - РИА Новости, 01.01.2022

В России вырос минимальный размер зарплаты

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 13 890 рублей, такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ускорением... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T00:13

2022-01-01T00:13

2022-01-01T02:07

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января составит 13 890 рублей, такое решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным в связи с ускорением инфляции.Выступая на совещании по социальным вопросам, он обратил внимание членов кабмина на то, что федеральным бюджетом предусматривается индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорения инфляции.В этой связи глава государства поручил повысить показатель на 8,6%, а поскольку по Конституции минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, он также поручил увеличить на 8,6% и МРОТ.В Минтруде сообщили, что на повышение этих показателей будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что рост социальных выплат вслед за индексацией ПМ и МРОТ коснется порядка 16 миллионов россиян.

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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, россия