https://ria.ru/20220101/onkologiya-1766360727.html

Этот напиток приведет к смертельной болезни

Назван напиток, удваивающий риск рака кишечника - РИА Новости, 01.01.2022

Этот напиток приведет к смертельной болезни

Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:02

2022-01-01T12:02

2022-01-01T13:15

здоровье - общество

здоровье

сахар

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили ученые. Их работа опубликована в журнале Gut.Как выяснили авторы исследования, посвященного пищевым предпочтениям 95 тысяч человек, данные по которым собирали почти 24 года, пристрастие к напиткам, содержащим высокое количество сахара, повышает риск рака кишечника в два раза.Каждая ежедневная порция напитка была связана с увеличением вероятности на 16%. Если бы эти напитки заменяли на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался на 36% ниже."Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет", — подчеркнули исследователи.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак кишечника — на втором месте у женщин и на третьем месте у мужчин среди наиболее часто встречающихся типов онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20211231/onkologiya-1766253106.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211218/sakhar-1764193236.html

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здоровье - общество, здоровье, сахар