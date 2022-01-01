https://ria.ru/20220101/onkologiya-1766360727.html
Этот напиток приведет к смертельной болезни
Назван напиток, удваивающий риск рака кишечника - РИА Новости, 01.01.2022
Этот напиток приведет к смертельной болезни
Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:02
2022-01-01T12:02
2022-01-01T13:15
здоровье - общество
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сахар
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили ученые. Их работа опубликована в журнале Gut.Как выяснили авторы исследования, посвященного пищевым предпочтениям 95 тысяч человек, данные по которым собирали почти 24 года, пристрастие к напиткам, содержащим высокое количество сахара, повышает риск рака кишечника в два раза.Каждая ежедневная порция напитка была связана с увеличением вероятности на 16%. Если бы эти напитки заменяли на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался на 36% ниже."Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет", — подчеркнули исследователи.Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак кишечника — на втором месте у женщин и на третьем месте у мужчин среди наиболее часто встречающихся типов онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20211231/onkologiya-1766253106.html
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здоровье - общество, здоровье, сахар
12:02 01.01.2022 (обновлено: 13:15 01.01.2022)
Назван напиток, удваивающий риск рака кишечника
Gut: популярный напиток повышает риск второго по смертности вида рака на 50%
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости.
Считающийся вторым по уровню смертности рак кишечника в два раза чаще появляется у людей, злоупотребляющих несколькими видами популярных напитков, заявили ученые. Их работа опубликована в журнале Gut
.
Как выяснили авторы исследования, посвященного пищевым предпочтениям 95 тысяч человек, данные по которым собирали почти 24 года, пристрастие к напиткам, содержащим высокое количество сахара, повышает риск рака кишечника в два раза.
Каждая ежедневная порция напитка была связана с увеличением вероятности на 16%. Если бы эти напитки заменяли на искусственно подслащенные, кофе, полуобезжиренное или цельное молоко, риск оказался на 36% ниже.
"Сокращение потребления или замена другими, более полезными, напитками среди подростков и молодых людей может служить потенциальной действенной стратегией для снижения растущего риска рака кишечника в возрасте до 50 лет", — подчеркнули исследователи.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, рак кишечника — на втором месте у женщин и на третьем месте у мужчин среди наиболее часто встречающихся типов онкологических заболеваний.