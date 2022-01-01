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Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев
Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев - РИА Новости, 01.01.2022
Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев
Жители Украины высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T19:53
2022-01-01T20:54
в мире
украина
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жители Украины высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Владимира Зеленского.Украинский лидер в своей речи рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. На деле же, как считают пользователи Сети, цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни."Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!" — считает журналист Ольга Палий."Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. &lt;…&gt; Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. &lt;…&gt; Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", — написал бывший министр социальной политики Андрей Рева."Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то", — поделился мнением Ivan Kotov."Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", — написала Nata Li.В Киеве неоднократно указывали на провалы президента Зеленского и его команды в деле управления страной. Так, бывший министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что с ужасом наблюдает за коллапсом на Украине. По его словам, в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, из-за чего работники остаются без зарплаты и достатка. Это происходит из-за действий нынешнего правительства, которое не понимает механизмов функционирования экономики, убежден генерал.
https://ria.ru/20211230/tseny-1766220351.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский
19:53 01.01.2022 (обновлено: 20:54 01.01.2022)
 
Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев

Новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского взбесило жителей страны

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жители Украины высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Владимира Зеленского.
Украинский лидер в своей речи рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. На деле же, как считают пользователи Сети, цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни.
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"Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!" — считает журналист Ольга Палий.
"Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", — написал бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Лицемер. Какое отношение он имеет к успеху людей, которых упомянул в своем длинном спиче? Что он сделал за уходящий год для людей, для страны? Словоблудие неплохого актера и никакого президента", — возмутился Jeorges Pompedou.

"Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то", — поделился мнением Ivan Kotov.
"Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", — написала Nata Li.
В Киеве неоднократно указывали на провалы президента Зеленского и его команды в деле управления страной. Так, бывший министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что с ужасом наблюдает за коллапсом на Украине. По его словам, в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, из-за чего работники остаются без зарплаты и достатка. Это происходит из-за действий нынешнего правительства, которое не понимает механизмов функционирования экономики, убежден генерал.
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