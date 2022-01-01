https://ria.ru/20220101/obraschenie-1766387102.html

Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев

Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев - РИА Новости, 01.01.2022

Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев

Жители Украины высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Владимира Зеленского. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T19:53

2022-01-01T19:53

2022-01-01T20:54

в мире

украина

киев

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760952665_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_a3f9d5f7b1fb3cd8b7c369aee5d6987a.jpg

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Жители Украины высказались о рекордном по длительности новогоднем обращении президента Владимира Зеленского.Украинский лидер в своей речи рапортовал о победах спортсменов, учителей и врачей. На деле же, как считают пользователи Сети, цифры говорят о том, что представители этих профессий увольняются и покидают страну в поиске более комфортных условий жизни."Двадцать минут новогоднего обращения — это ту мач! Это неприлично долго. Это провал спичрайтера!" — считает журналист Ольга Палий."Зеленскому нечего сказать людям. Поэтому шутник скрывался за другими. Здесь у него и учителя, которым обещал 4000 долларов, и врачи, которым платил "повышение" зарплаты посекундно, и конструкторы ракет, которым три года срывал финансирование. <…> Реальность: 66 тысяч врачей и медицинских работников уехали с Украины, еще почти 34 тысячи медработников уволились за 2020-й — первый квартал 2021 года. <…> Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза", — написал бывший министр социальной политики Андрей Рева."Слушать было нудно, тошно и еще испанский стыд почему-то", — поделился мнением Ivan Kotov."Мы выключили звук и ждали, когда он свалит с экрана", — написала Nata Li.В Киеве неоднократно указывали на провалы президента Зеленского и его команды в деле управления страной. Так, бывший министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что с ужасом наблюдает за коллапсом на Украине. По его словам, в государстве закрывают большое количество хлебопекарен, предприятий металлургии и химии, из-за чего работники остаются без зарплаты и достатка. Это происходит из-за действий нынешнего правительства, которое не понимает механизмов функционирования экономики, убежден генерал.

https://ria.ru/20211230/tseny-1766220351.html

https://ria.ru/20211230/ukraina-1766175799.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский