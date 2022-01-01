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В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей - РИА Новости, 01.01.2022
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей
В ночь на 1 января в Москве родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик, сообщается а сайте мосгорздрава. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T18:21
2022-01-01T18:21
общество
дети
москва
антон оленев
россия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В ночь на 1 января в Москве родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик, сообщается а сайте мосгорздрава."В этом году новогодняя ночь подарила московским мамам и папам 45 малышей. В ночь на 1 января 2022 года в столичных роддомах появились на свет 24 девочки и 21 мальчик. Проводил уходящий год мальчик, появившийся на свет за несколько мгновений до боя курантов в перинатальном центре ГКБ №24", - говорится в сообщении.Обваляется, что первый ребенок уже в новом году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени С. Юдина.По словам заведующего перинатальным центром городской клинической больницы №24 Антона Оленева, в новогодние дни в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их детям. В том числе и в случаях, когда у женщины коронавирус.Он отметил, что техническая оснащенность и высокая квалификация специалистов позволяют оказывать качественную медицинскую помощь. В системе городского здравоохранения работает 21 акушерский стационар, включая пять перинатальных центров. Кроме того, по контрактам жизненного цикла закуплено более 1,7 тысяч единиц медтехники, среди которой аппараты УЗИ, КТ, МРТ."В столичной системе здравоохранении уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Помимо оказания помощи на всех этапах, мамы в подарок получают необходимый набор для новорождённого, в комплект которого входит 44 предмета. Также есть возможность выбора между подарочным набором или денежной выплатой", - добавляется на сайте.Кроме того, если ребенку уже дали имя, семья может получить свидетельство о рождении во время нахождения в роддоме.
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общество, дети, москва, антон оленев, россия
18:21 01.01.2022
 
В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей

В Москве в новогоднюю ночь родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик

© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В ночь на 1 января в Москве родились 45 детей, из них 24 девочки и 21 мальчик, сообщается а сайте мосгорздрава.
"В этом году новогодняя ночь подарила московским мамам и папам 45 малышей. В ночь на 1 января 2022 года в столичных роддомах появились на свет 24 девочки и 21 мальчик. Проводил уходящий год мальчик, появившийся на свет за несколько мгновений до боя курантов в перинатальном центре ГКБ №24", - говорится в сообщении.
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Обваляется, что первый ребенок уже в новом году родился в перинатальном центре при городской клинической больнице имени С. Юдина.
По словам заведующего перинатальным центром городской клинической больницы №24 Антона Оленева, в новогодние дни в московских роддомах и перинатальных центрах оказывают всю необходимую помощь роженицам и их детям. В том числе и в случаях, когда у женщины коронавирус.
Он отметил, что техническая оснащенность и высокая квалификация специалистов позволяют оказывать качественную медицинскую помощь. В системе городского здравоохранения работает 21 акушерский стационар, включая пять перинатальных центров. Кроме того, по контрактам жизненного цикла закуплено более 1,7 тысяч единиц медтехники, среди которой аппараты УЗИ, КТ, МРТ.
"В столичной системе здравоохранении уделяется особое внимание здоровью будущих мам и малышей. Помимо оказания помощи на всех этапах, мамы в подарок получают необходимый набор для новорождённого, в комплект которого входит 44 предмета. Также есть возможность выбора между подарочным набором или денежной выплатой", - добавляется на сайте.
Кроме того, если ребенку уже дали имя, семья может получить свидетельство о рождении во время нахождения в роддоме.
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ОбществоДетиМоскваАнтон ОленевРоссия
 
 
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