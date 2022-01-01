https://ria.ru/20220101/musor-1766393214.html

В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора

В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора - РИА Новости, 01.01.2022

В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора

Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработал в Москве в субботу, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T23:27

2022-01-01T23:27

2022-01-01T23:27

общество

москва

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработал в Москве в субботу, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в столице приступил к работе Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром". Это предприятие уже более 20 лет оказывает услуги по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.Отмечается, что региональный оператор будет отвечать за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья, ликвидацию несанкционированных свалок – во всех округах столицы во всех секторах: и в жилом, и в социальном, и в коммерческом."ГУП "Экотехпром" будет одновременно заключать, исполнять и контролировать договоры с отходообразователями, мусоровывозящими компаниями и операторами объектов сортировки и утилизации отходов и вести учет объема и качества оказываемых услуг", - говорится в материале.Уточняется, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве ровно два года назад – 1 января 2020 года. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.

https://ria.ru/20211123/punkty-1760376238.html

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общество, москва