https://ria.ru/20220101/musor-1766393214.html
В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора - РИА Новости, 01.01.2022
В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработал в Москве в субботу, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T23:27
2022-01-01T23:27
2022-01-01T23:27
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23617/49/236174928_0:94:3222:1906_1920x0_80_0_0_60b010a21a3588e964221968d3a914ad.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработал в Москве в субботу, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram-канале."Сегодня в столице приступил к работе Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром". Это предприятие уже более 20 лет оказывает услуги по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.Отмечается, что региональный оператор будет отвечать за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья, ликвидацию несанкционированных свалок – во всех округах столицы во всех секторах: и в жилом, и в социальном, и в коммерческом."ГУП "Экотехпром" будет одновременно заключать, исполнять и контролировать договоры с отходообразователями, мусоровывозящими компаниями и операторами объектов сортировки и утилизации отходов и вести учет объема и качества оказываемых услуг", - говорится в материале.Уточняется, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве ровно два года назад – 1 января 2020 года. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
https://ria.ru/20211123/punkty-1760376238.html
https://ria.ru/20211215/aktsiya-1763777907.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23617/49/236174928_278:0:2945:2000_1920x0_80_0_0_7f2fed7451c75c6070a42a57ba5b2e1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
Единым оператором по раздельному сбору мусора в Москве стало предприятие "Экотехпром"
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости.
Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заработал в Москве
в субботу, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своём Telegram
-канале.
"Сегодня в столице приступил к работе Единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. По результатам прошедшего конкурсного отбора этот статус присвоен ГУП "Экотехпром". Это предприятие уже более 20 лет оказывает услуги по обращению с ТКО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что региональный оператор будет отвечать за весь цикл утилизации отходов – сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, учет собранных и утилизированных отходов, учет выделенного вторсырья, ликвидацию несанкционированных свалок – во всех округах столицы во всех секторах: и в жилом, и в социальном, и в коммерческом.
"ГУП "Экотехпром" будет одновременно заключать, исполнять и контролировать договоры с отходообразователями, мусоровывозящими компаниями и операторами объектов сортировки и утилизации отходов и вести учет объема и качества оказываемых услуг", - говорится в материале.
Уточняется, что программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве ровно два года назад – 1 января 2020 года. Во дворах и около объектов социальной сферы оборудованы более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.