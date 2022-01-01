https://ria.ru/20220101/moskva-1766368433.html

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно - РИА Новости, 01.01.2022

Все системы жизнеобеспечения Москвы в новогоднюю ночь работали штатно

Коммунальные службы, энергетики, пожарно-спасательные силы столицы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры и безопасность горожан в новогоднюю... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T14:25

2022-01-01T14:25

2022-01-01T14:25

новый год — 2022

москва

новый год

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Коммунальные службы, энергетики, пожарно-спасательные силы столицы обеспечили бесперебойную работу городской инфраструктуры и безопасность горожан в новогоднюю ночь, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале."Городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. Все системы жизнеобеспечения города в новогоднюю ночь работали в штатном режиме, каких-либо сбоев в энерго-, тепло-, газо- и водоснабжении потребителей не допущено", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петр Бирюков.Он отметил, что ночью прошел сильный снегопад и повсеместно ведутся работы по очистке от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест, межквартальных проездов."Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам", - уточняет Бирюков.Заммэра столицы добавил, что в 13 часов службы приступят к очередному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

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москва, новый год, петр бирюков, городское хозяйство москвы