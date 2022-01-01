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На Сахалине "закипело" море. Видео
"Кипящее" море на Сахалине попало на видео - РИА Новости, 01.01.2022
На Сахалине "закипело" море. Видео
Телеграм-канал SakhFly опубликовал видео, на котором запечатлено редкое природное явление в сахалинском Корсакове. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T11:02
2022-01-01T11:02
2022-01-01T13:23
сахалинская область
корсаков
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Телеграм-канал SakhFly опубликовал видео, на котором запечатлено редкое природное явление в сахалинском Корсакове.На кадрах видно, что съемку проводили ранним утром при помощи дрона. Поднявшийся от воды густой туман буквально поглотил городской порт.Эффект "закипания" моря может возникать из-за разницы температур воздуха и воды. По данным метеосервисов, сегодня утром в Корсакове было до минус 14 градусов мороза. В то же время температура воды в этом городе редко опускается ниже нуля.
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сахалинская область, корсаков
11:02 01.01.2022 (обновлено: 13:23 01.01.2022)
"Кипящее" море на Сахалине попало на видео
В Сети появилось видео густого тумана на Сахалине, создающего эффект "кипящего моря"