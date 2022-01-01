https://ria.ru/20220101/minimum-1766341367.html

Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей

Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей - РИА Новости, 01.01.2022

Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей

В России с 1 января прожиточный минимум составит 12 654 рубля. Соответствующее решение ранее принял президент Владимир Путин по причине ускорения роста... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T04:41

2022-01-01T04:41

2022-01-01T04:41

общество

владимир путин

россия

прожиточный минимум

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. В России с 1 января прожиточный минимум составит 12 654 рубля. Соответствующее решение ранее принял президент Владимир Путин по причине ускорения роста инфляции.Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, детей – до 12 274 рубля.Выступая ранее на совещании по социальным вопросам, глава государства обратил внимание членов правительства на то, что федеральным бюджетом предусматривается индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорения инфляции. В этой связи он поручил повысить показатель на 8,6%.В 2021 году величина прожиточного минимума в целом по стране на душу населения составляла 11 653 рубля, для трудоспособного населения — 12 702 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля, для детей — 11 303 рубля.Прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат. Кроме того, от прожиточного минимума рассчитываются социальные выплаты для семей с детьми (выплаты беременным женщинам, выплаты на детей до 3 лет, выплаты на детей от 3 до 7 лет, выплаты на детей от 8 до 17 лет), федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям.Индексация пенсийСтраховые пенсии по старости с 1 января вырастут в России на 5,9%, а вот материнский капитал по фактической инфляции проиндексируют в феврале.Также с 1 января вступает в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС.Снижение уровня бедностиВ третьем квартале 2021 года число россиян с доходами ниже границы бедности снизилось до 16 миллионов человек, сообщил ранее Росстат.В ноябре прошлого года правительство утвердило новый способ расчета этого показателя. Как уточнили в Министерстве труда, для определения уровня бедности вместо прожиточного минимума будут использовать новую переменную — "граница бедности".Повышение качества жизни россиянВладимир Путин в сентябре прошлого года заявил, что властям "рановато" кричать о достижении всех целей."Враг еще не побежден, а враг кто у нас? Бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры", — сказал президент на совещании с правительством.Он подчеркнул, что главная цель государства — повышение качества жизни россиян.

https://ria.ru/20210927/dvizhenie-1751998530.html

https://ria.ru/20211224/dokhody-1765282018.html

https://ria.ru/20220101/pensiya-1766335157.html

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общество, владимир путин, россия, прожиточный минимум