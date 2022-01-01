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Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей
Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей - РИА Новости, 01.01.2022
Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей
Прожиточный минимум в России с 1 января составил 12 654 рубля, такое решение принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T02:22
2022-01-01T03:03
общество
москва
владимир путин
сергей собянин
россия
прожиточный минимум
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прожиточный минимум в России с 1 января составил 12 654 рубля, такое решение принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции.Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля.Выступая ранее на совещании по социальным вопросам, он обратил внимание членов кабмина на то, что федеральным бюджетом предусматривается индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорения инфляции. В этой связи глава государства поручил повысить показатель на 8,6%.Также с 1 января увеличивается и прожиточный минимум для жителей Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил его до 18 714 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения он составит 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля. На 2021 год этот показатель составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 20 589 рублей. Для пенсионеров - 13 496 рублей и для детей - 15 582 рубля.Ранее Путин сообщил, что власти будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей."Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты", - сказал он в конце ноября на форуме "Россия зовёт!""Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20220101/oplata-1766334883.html
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общество, москва, владимир путин, сергей собянин, россия, прожиточный минимум
02:22 01.01.2022 (обновлено: 03:03 01.01.2022)
 
Прожиточный минимум в России с 1 января вырос до 12,6 тысячи рублей

Прожиточный минимум в России вырос до 12 654 рублей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Прожиточный минимум в России с 1 января составил 12 654 рубля, такое решение принял президент Владимир Путин в связи с ускорением инфляции.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 13 793 рубля, пенсионеров – до 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля.
Выступая ранее на совещании по социальным вопросам, он обратил внимание членов кабмина на то, что федеральным бюджетом предусматривается индексация прожиточного минимума на 2,5%, что недостаточно в условиях ускорения инфляции. В этой связи глава государства поручил повысить показатель на 8,6%.
Также с 1 января увеличивается и прожиточный минимум для жителей Москвы. Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил его до 18 714 рублей на душу населения. При этом для трудоспособного населения он составит 21 371 рубль, для пенсионеров - 14 009 рублей, для детей - 16 174 рубля. На 2021 год этот показатель составил 18 029 рублей, для трудоспособного населения - 20 589 рублей. Для пенсионеров - 13 496 рублей и для детей - 15 582 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
00:13
В России вырос минимальный размер зарплаты
Ранее Путин сообщил, что власти будут прорабатывать дополнительные решения по финансовой помощи гражданам, исходя из финансовых возможностей.

"Также мы расширили финансовую помощь гражданам с небольшими доходами. В этом году провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники. Запускаем новые меры поддержки семей с детьми. В будущем году проведем дополнительную индексацию прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, социальных выплат. Такие решения уже приняты", - сказал он в конце ноября на форуме "Россия зовёт!"

"Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет", - заявил глава государства.
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В Москве повысилась минимальная пенсия неработающих пенсионеров
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинСергей СобянинРоссияпрожиточный минимум
 
 
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