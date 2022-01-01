https://ria.ru/20220101/migranty-1766356495.html

Судно немецкой НПО доставило на Сицилию более 400 спасенных мигрантов

Судно немецкой НПО доставило на Сицилию более 400 спасенных мигрантов - РИА Новости, 01.01.2022

Судно немецкой НПО доставило на Сицилию более 400 спасенных мигрантов

Судно немецкой неправительственной организации Sea-Watch доставило в сицилийский порт Поццалло 440 мигрантов, в том числе более 200 несовершеннолетних, сообщил... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T11:06

2022-01-01T11:06

2022-01-01T11:06

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РИМ, 1 янв – РИА Новости. Судно немецкой неправительственной организации Sea-Watch доставило в сицилийский порт Поццалло 440 мигрантов, в том числе более 200 несовершеннолетних, сообщил в субботу итальянский новостной телеканал RaiNews24.Согласно информации портовых властей, в настоящее время на судне проводится медицинский контроль, после которого должна начаться высадка беженцев на берег.На судне Sea-Watch 3 находятся мигранты, поднятые на борт в ходе пяти спасательных операций в Средиземном море, состоявшихся в декабре. В их числе – более 200 несовершеннолетних, а также 14 детей в возрасте от трех месяцев до года. Абсолютное большинство из них прибыло в Европу без сопровождения взрослых. У многих мигрантов обнаружены раны и следы побоев.Целую неделю эти люди находились на борту Sea-Watch 3 в ожидании того, что власти Италии дадут разрешение на прибытие судна в один из портов страны.В последние недели на Сицилии, а также на итальянском острове Лампедуза заметно участились случаи высадки мигрантов, прибывших из стран Африки и Азии. В ночь на среду судно Geo Barents международной гуманитарной организации "Врачи без границ" доставило в сицилийский порт Аугуста 558 беженцев из различных стран Африки, а также из Сирии.Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 31 декабря 2021 года в страну морским путем прибыли 67 040 мигрантов. В 2020 году этот показатель составил свыше 34 тысяч человек, в 2019 году – почти 11,5 тысячи.

https://ria.ru/20211229/migranty-1766023980.html

https://ria.ru/20211229/turtsiya-1765933939.html

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в мире, италия, азия, европа, германия, мвд италии, врачи без границ