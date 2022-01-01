Судно немецкой НПО доставило на Сицилию более 400 спасенных мигрантов
Судно немецкой НПО доставило на Сицилию более 400 спасенных в море мигрантов
© AP Photo / Francisco GenticoМигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей
© AP Photo / Francisco Gentico
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей. Архивное фото
РИМ, 1 янв – РИА Новости. Судно немецкой неправительственной организации Sea-Watch доставило в сицилийский порт Поццалло 440 мигрантов, в том числе более 200 несовершеннолетних, сообщил в субботу итальянский новостной телеканал RaiNews24.
Согласно информации портовых властей, в настоящее время на судне проводится медицинский контроль, после которого должна начаться высадка беженцев на берег.
29 декабря 2021, 16:03Мигранты попытались прорваться в Испанию из Африки
На судне Sea-Watch 3 находятся мигранты, поднятые на борт в ходе пяти спасательных операций в Средиземном море, состоявшихся в декабре. В их числе – более 200 несовершеннолетних, а также 14 детей в возрасте от трех месяцев до года. Абсолютное большинство из них прибыло в Европу без сопровождения взрослых. У многих мигрантов обнаружены раны и следы побоев.
Целую неделю эти люди находились на борту Sea-Watch 3 в ожидании того, что власти Италии дадут разрешение на прибытие судна в один из портов страны.
В последние недели на Сицилии, а также на итальянском острове Лампедуза заметно участились случаи высадки мигрантов, прибывших из стран Африки и Азии. В ночь на среду судно Geo Barents международной гуманитарной организации "Врачи без границ" доставило в сицилийский порт Аугуста 558 беженцев из различных стран Африки, а также из Сирии.
Согласно последним данным МВД Италии, с 1 января по 31 декабря 2021 года в страну морским путем прибыли 67 040 мигрантов. В 2020 году этот показатель составил свыше 34 тысяч человек, в 2019 году – почти 11,5 тысячи.
29 декабря 2021, 08:22В Турции затонула лодка с мигрантами, двое погибли