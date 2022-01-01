https://ria.ru/20220101/migranty-1766353845.html

Латвийские силовики пытались вытеснить группу мигрантов, заявили в Минске

Латвийские силовики пытались вытеснить группу мигрантов, заявили в Минске - РИА Новости, 01.01.2022

Латвийские силовики пытались вытеснить группу мигрантов, заявили в Минске

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что латвийские силовики пытались вытеснить на белорусскую территорию группу мигрантов, но попытка была... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T10:38

2022-01-01T10:38

2022-01-01T10:38

в мире

белоруссия

минск

латвия

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761171507_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5ea52fe322a345c16a0bd8cbc671969b.jpg

МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что латвийские силовики пытались вытеснить на белорусскую территорию группу мигрантов, но попытка была пресечена."В ночь с 30 на 31 декабря латвийские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил доставили к латвийско-белорусской границе группу из 17 беженцев", - говорится в Telegram-канале комитета. Подчеркивается, что "несмотря на установившиеся суровые погодные условия, "бравые солдаты" Латвии под дулами автоматов привезли людей, чтобы затем вытеснить на территорию Беларуси и сознательно оставить их замерзать в лесу"."Провокации удалось избежать. Благодаря оперативному прикрытию белорусской границы резервами попытка силового выдавливания не удалась. Беженцев обратно посадили в транспортные средства и увезли вглубь латвийской территории", - говорится в сообщении.В комитете заявили, что, "проводя такую антигуманную политику в отношении беженцев, латвийская сторона продолжает откровенно лгать, обвиняя Беларусь в обострении обстановки на границе".Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211221/migranty-1764706132.html

белоруссия

минск

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии