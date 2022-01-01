Латвийские силовики пытались вытеснить группу мигрантов, заявили в Минске
Погранкомитет Белоруссии сообщил о попытке латвийских силовиков вытеснить группу мигрантов
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
МИНСК, 1 янв - РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что латвийские силовики пытались вытеснить на белорусскую территорию группу мигрантов, но попытка была пресечена.
"В ночь с 30 на 31 декабря латвийские пограничники совместно с военнослужащими вооруженных сил доставили к латвийско-белорусской границе группу из 17 беженцев", - говорится в Telegram-канале комитета. Подчеркивается, что "несмотря на установившиеся суровые погодные условия, "бравые солдаты" Латвии под дулами автоматов привезли людей, чтобы затем вытеснить на территорию Беларуси и сознательно оставить их замерзать в лесу".
"Провокации удалось избежать. Благодаря оперативному прикрытию белорусской границы резервами попытка силового выдавливания не удалась. Беженцев обратно посадили в транспортные средства и увезли вглубь латвийской территории", - говорится в сообщении.
В комитете заявили, что, "проводя такую антигуманную политику в отношении беженцев, латвийская сторона продолжает откровенно лгать, обвиняя Беларусь в обострении обстановки на границе".
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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