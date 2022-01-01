Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220101/migranty-1766347969.html
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России - РИА Новости, 01.01.2022
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:09
2022-01-01T09:09
общество
азербайджан
молдавия
евразийский экономический союз
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762958756_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_22e0cbd62e124168cf03625b16565aa9.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом РФ, истекли 31 декабря 2021 года."С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - сообщалось ранее на сайте "МВД Медиа".Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта. МВД РФ рекомендовало иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.При этом для граждан ряда государств были исключения: граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию.
https://ria.ru/20211229/migranty-1765923602.html
азербайджан
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762958756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c7f74e9673fc9ab59d1286d989669de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, азербайджан, молдавия, евразийский экономический союз, россия
09:09 01.01.2022
 
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России

Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января начнут выдворять из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом РФ, истекли 31 декабря 2021 года.
"С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - сообщалось ранее на сайте "МВД Медиа".
Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта. МВД РФ рекомендовало иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.
При этом для граждан ряда государств были исключения: граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию.
Снятие биометрических данных - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 00:42
Мигрантам начнут выдавать патенты с биометрическими данными
 
ОбществоАзербайджанМолдавияЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 января
09:39В Киеве назвали истинного президента Украины
09:09Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
08:51Канцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул Украину
08:42В поселке под Иркутском загорелся частный дом
08:36МЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуаций
08:26Ким Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"
08:23Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-сквер
08:18Российские ученые предложили новую технологию для создания пресной воды
08:00Пенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 января
07:46Опасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районов
07:21Украина закрыла свои порты для российских судов
07:07Экономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позиции
06:41Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
06:23В Индии в результате давки погибли более 12 человек
06:19На Украине заявили об "опасном звонке" для Зеленского
06:15К Земле летят сразу два астероида
05:51В России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружия
05:46ЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займов
04:57Бывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России
Лента новостейМолния
Синоптик рассказал о погоде в Москве 1 январяВ Киеве назвали истинного президента УкраиныНелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из РоссииКанцлер Германии в первом новогоднем поздравлении упомянул УкраинуВ поселке под Иркутском загорелся частный домМЧС установило критерии для определения чрезвычайных ситуацийКим Чен Ын заявил, что 2022 год станет годом "смертельной схватки"Новый мэр Нью-Йорка принес присягу на Таймс-скверРоссийские ученые предложили новую технологию для создания пресной водыПенсии, выплаты, маткапитал, кредиты: что изменится с 1 январяОпасные предприятия в России начнут переносить из густонаселенных районовУкраина закрыла свои порты для российских судовЭкономист заявил, что в 2022 году биткоин утратит свои позицииРосгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружиеВ Индии в результате давки погибли более 12 человекНа Украине заявили об "опасном звонке" для ЗеленскогоК Земле летят сразу два астероидаВ России в 2022 году вырастет минимальный возраст для покупки оружияЦБ получил право вводить лимиты на выдачу потребкредитов и займовБывшие послы США призвали Байдена опубликовать список санкций против России