https://ria.ru/20220101/migranty-1766347969.html
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России - РИА Новости, 01.01.2022
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:09
2022-01-01T09:09
2022-01-01T09:09
общество
азербайджан
молдавия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января 2022 года начнут выдворять из России, а не только штрафовать. Соответствующие временные меры, введенные президентом РФ, истекли 31 декабря 2021 года."С 1 января 2022 года за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд", - сообщалось ранее на сайте "МВД Медиа".Работодателей-нарушителей при этом будут штрафовать до 800 тысяч рублей за каждого нелегального трудового мигранта. МВД РФ рекомендовало иностранцам, не имеющим документов для работы в России, заблаговременно обратиться в органы внутренних дел.При этом для граждан ряда государств были исключения: граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины могли обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в Россию. А граждане государств-членов Евразийского экономического союза могли заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели их приезда в Россию.
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общество, азербайджан, молдавия, евразийский экономический союз, россия
Нелегальных трудовых мигрантов начнут выдворять из России
Нелегальных трудовых мигрантов с 1 января начнут выдворять из России