https://ria.ru/20220101/medpomosch-1766337260.html
В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях - РИА Новости, 01.01.2022
В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
Новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступает в силу в России, он даст возможность лечить по единым стандартам... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T01:15
2022-01-01T01:15
2022-01-01T01:15
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МОСКВА, 1 янв – РИА Новости. Новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступает в силу в России, он даст возможность лечить по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента.Приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" был зарегистрирован в Минюсте 1 апреля 2020 года.Как сообщала пресс-служба Минздрава, порядок устанавливает правила организации медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Документ регулирует этапы медпомощи, организацию деятельности медорганизаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения.В документе указано требование к регионам закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, куда может быть направлен пациент для диагностики и каждого вида лечения заболевания.Также регионы должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной, пояснили в Минздраве.В рамках нового порядка должен быть определен и перечень заболеваний, при которых обязательны телемедицинские консультации в том числе с федеральными организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами.Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ранее сообщал журналистам, что новый порядок должен помочь пациентам в максимально короткие сроки получать необходимую помощь вне зависимости от места проживания.По словам Каприна, помощь должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, в документе строго регламентирован срок получения медицинской помощи, введены единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре, отмечал онколог.
https://ria.ru/20211231/koronavirus-1766286039.html
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общество, здоровье - общество, россия
В России вступил в силу новый порядок медпомощи при онкозаболеваниях
В России вступил в силу новый порядок медпомощи взрослому населению при онкозаболеваниях
МОСКВА, 1 янв – РИА Новости.
Новый порядок медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях вступает в силу в России
, он даст возможность лечить по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента.
Приказ Минздрава России "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях" был зарегистрирован в Минюсте 1 апреля 2020 года.
Как сообщала пресс-служба Минздрава, порядок устанавливает правила организации медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Документ регулирует этапы медпомощи, организацию деятельности медорганизаций и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения.
В документе указано требование к регионам закрепить правила маршрутизации пациентов с онкозаболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, куда может быть направлен пациент для диагностики и каждого вида лечения заболевания.
Также регионы должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной, пояснили в Минздраве.
В рамках нового порядка должен быть определен и перечень заболеваний, при которых обязательны телемедицинские консультации в том числе с федеральными организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами.
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн ранее сообщал журналистам, что новый порядок должен помочь пациентам в максимально короткие сроки получать необходимую помощь вне зависимости от места проживания.
По словам Каприна, помощь должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, в документе строго регламентирован срок получения медицинской помощи, введены единые требования к медицинским организациям, оказывающим помощь онкобольным, в том числе к их мощности, структуре, отмечал онколог.