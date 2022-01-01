https://ria.ru/20220101/maski-1766370141.html
Во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет
Во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет - РИА Новости, 01.01.2022
Во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет
Требование носить маски в ряде общественных мест во Франции с 3 января распространится на детей с шести до десяти лет, говорится в декрете, размещённом в... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:58
2022-01-01T14:58
2022-01-01T14:59
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ПАРИЖ, 1 янв - РИА Новости. Требование носить маски в ряде общественных мест во Франции с 3 января распространится на детей с шести до десяти лет, говорится в декрете, размещённом в официальном бюллетене законодательства страны.Ранее это требование касалось только людей с 11 лет. Оно действует в общественном транспорте, предприятиях общественного питания, спортивных и религиозных учреждениях."Возраст "11 лет" заменяется на возраст "шесть лет", - указывается в тексте декрета, который вносит изменения в документ от 1 июня 2021 года.Отмечается, что в бюллетене этот декрет опубликуют 3 января, тогда же он вступит в силу.По словам представителя французского кабмина Габриэля Атталя, ситуация с коронавирусом в стране "критическая". Министр здравоохранения Оливье Веран говорил, что в скором времени штамм "омикрон" станет преобладающим во Франции.
https://ria.ru/20211229/koronavirus-1766083655.html
https://ria.ru/20211231/makron-1766332691.html
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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, медицинские маски
14:58 01.01.2022 (обновлено: 14:59 01.01.2022)
Во Франции ношение масок стало обязательным для детей с шести лет
Требование носить маски во Франции с 3 января распространится на детей с шести лет