https://ria.ru/20220101/mars-1766369793.html

Новые фотографии с поверхности Марса

Опубликованы новые снимки с Марса, сделанные китайским зондом - РИА Новости, 01.01.2022

Новые фотографии с поверхности Марса

Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T14:49

2022-01-01T14:49

2022-01-01T15:03

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса.Снимки сделали при помощи исследовательского зонда "Тяньвэнь-1", работающего с китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден рельеф Марса, в том числе можно разглядеть кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева, и дюнное поле Олимпия. Также специалисты показали фото северной полярной шапки Марса, состоящей из замороженных воды и углекислого газа.Ученым удалось получить кадры и самих аппаратов — общий план орбитального аппарата и частичный план с развернутым солнечным парусом."Тяньвэнь-1" проработал 526 дней и сейчас находится на расстоянии около 350 миллионов километров от Земли, задержка связи составляет около 19,5 минуты; марсоход работает на поверхности Марса 225 солов и преодолел в общей сложности 1400 метров. Миссия по графику проводит разведку и соответствующие тесты, в общей сложности собрано около 560 гигабайт необработанных научных данных", — сообщили в Национальном космическом управлении Китая.В ведомстве подчеркнули, что оба аппарата находятся в хорошем состоянии и работают нормально.

https://ria.ru/20210224/zond-1598707512.html

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