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Новые фотографии с поверхности Марса
Опубликованы новые снимки с Марса, сделанные китайским зондом - РИА Новости, 01.01.2022
Новые фотографии с поверхности Марса
Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса. РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:49
2022-01-01T15:03
наука
китай
космос - риа наука
марс
земля
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса.Снимки сделали при помощи исследовательского зонда "Тяньвэнь-1", работающего с китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден рельеф Марса, в том числе можно разглядеть кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева, и дюнное поле Олимпия. Также специалисты показали фото северной полярной шапки Марса, состоящей из замороженных воды и углекислого газа.Ученым удалось получить кадры и самих аппаратов — общий план орбитального аппарата и частичный план с развернутым солнечным парусом."Тяньвэнь-1" проработал 526 дней и сейчас находится на расстоянии около 350 миллионов километров от Земли, задержка связи составляет около 19,5 минуты; марсоход работает на поверхности Марса 225 солов и преодолел в общей сложности 1400 метров. Миссия по графику проводит разведку и соответствующие тесты, в общей сложности собрано около 560 гигабайт необработанных научных данных", — сообщили в Национальном космическом управлении Китая.В ведомстве подчеркнули, что оба аппарата находятся в хорошем состоянии и работают нормально.
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наука, китай, космос - риа наука, марс, земля
14:49 01.01.2022 (обновлено: 15:03 01.01.2022)
 
Опубликованы новые снимки с Марса, сделанные китайским зондом

Китай показал новые фотографии Марса, сделанные исследовательским зондом "Тяньвэнь-1"

© Фото : China National Space AdministrationСнимок Марса, сделанный китайским зондом
Снимок Марса, сделанный китайским зондом - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Фото : China National Space Administration
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса.
Снимки сделали при помощи исследовательского зонда "Тяньвэнь-1", работающего с китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден рельеф Марса, в том числе можно разглядеть кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева, и дюнное поле Олимпия. Также специалисты показали фото северной полярной шапки Марса, состоящей из замороженных воды и углекислого газа.
© Фото : China National Space AdministrationСнимок Марса, сделанный китайским зондом
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
1 из 2
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
© Фото : China National Space Administration
© Фото : China National Space AdministrationСнимок Марса, сделанный китайским зондом
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
2 из 2
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
© Фото : China National Space Administration
1 из 2
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
© Фото : China National Space Administration
2 из 2
Снимок Марса, сделанный китайским зондом
© Фото : China National Space Administration
Ученым удалось получить кадры и самих аппаратов — общий план орбитального аппарата и частичный план с развернутым солнечным парусом.
"Тяньвэнь-1" проработал 526 дней и сейчас находится на расстоянии около 350 миллионов километров от Земли, задержка связи составляет около 19,5 минуты; марсоход работает на поверхности Марса 225 солов и преодолел в общей сложности 1400 метров. Миссия по графику проводит разведку и соответствующие тесты, в общей сложности собрано около 560 гигабайт необработанных научных данных", — сообщили в Национальном космическом управлении Китая.
В ведомстве подчеркнули, что оба аппарата находятся в хорошем состоянии и работают нормально.
Китайский зонд Тяньвэнь-1 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля 2021, 06:23Наука
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса
 
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