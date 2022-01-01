Новые фотографии с поверхности Марса

14:49 01.01.2022 (обновлено: 15:03 01.01.2022)
Опубликованы новые снимки с Марса, сделанные китайским зондом
Китай показал новые фотографии Марса, сделанные исследовательским зондом "Тяньвэнь-1"
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Национальное космическое управление Китая отметило Новый год публикацией четырех новых фотографий Марса.
Снимки сделали при помощи исследовательского зонда "Тяньвэнь-1", работающего с китайским марсоходом "Чжуронг". На них виден рельеф Марса, в том числе можно разглядеть кратер, названный в честь советского конструктора Сергея Королева, и дюнное поле Олимпия. Также специалисты показали фото северной полярной шапки Марса, состоящей из замороженных воды и углекислого газа.
Ученым удалось получить кадры и самих аппаратов — общий план орбитального аппарата и частичный план с развернутым солнечным парусом.
"Тяньвэнь-1" проработал 526 дней и сейчас находится на расстоянии около 350 миллионов километров от Земли, задержка связи составляет около 19,5 минуты; марсоход работает на поверхности Марса 225 солов и преодолел в общей сложности 1400 метров. Миссия по графику проводит разведку и соответствующие тесты, в общей сложности собрано около 560 гигабайт необработанных научных данных", — сообщили в Национальном космическом управлении Китая.
В ведомстве подчеркнули, что оба аппарата находятся в хорошем состоянии и работают нормально.
24 февраля 2021, 06:23НаукаКитайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на орбиту ожидания Марса