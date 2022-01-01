https://ria.ru/20220101/lotereya-1766377125.html
Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани
Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани - РИА Новости, 01.01.2022
Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани
Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два участника — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T16:50
2022-01-01T16:50
2022-01-01T21:36
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два участника — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере одного миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей", — рассказали в компании.Также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по одному миллиону рублей. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей. По итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно почти 2,975 миллиарда рублей.Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года, кроме того, тогда в новогоднем 1316-м тираже "Русского лото" еще 99 человек стали лотерейными миллионерами.В 2021 году в праздничном 1369-м тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей, таких счастливчиков оказалось 581. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону и стали обладателями выигрышей в размере 706 577 рублей каждый.
https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html
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общество, краснодарский край, москва, столото, россия
16:50 01.01.2022 (обновлено: 21:36 01.01.2022)
Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани
Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два жителя Москвы и Кубани
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два участника — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".
"По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере одного миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей", — рассказали в компании.
Также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по одному миллиону рублей. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей. По итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно почти 2,975 миллиарда рублей.
"В этом году "Новогодний миллиард" от "Русского лото" прошел уже в пятый раз. Он успел стать доброй январской традицией для миллионов россиян — собираться всей семьей перед телевизором и вместе проживать яркие эмоции. "Столото" от всей души поздравляет обладателей счастливых билетов", — сказала операционный директор по маркетингу "Столото" Варвара Басанович.
Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года, кроме того, тогда в новогоднем 1316-м тираже "Русского лото" еще 99 человек стали лотерейными миллионерами.
В 2021 году в праздничном 1369-м тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей, таких счастливчиков оказалось 581. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону и стали обладателями выигрышей в размере 706 577 рублей каждый.