https://ria.ru/20220101/lotereya-1766377125.html

Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани

Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани - РИА Новости, 01.01.2022

Новогодний крупный выигрыш в лотерею разделили два жителя Москвы и Кубани

Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два участника — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском... РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T16:50

2022-01-01T16:50

2022-01-01T21:36

общество

краснодарский край

москва

столото

россия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Новогодний миллиард в "Русском лото" разделили два участника — каждый выиграл по 500 миллионов рублей, один билет был куплен в Москве, другой — в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото"."По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу два лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере одного миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей", — рассказали в компании.Также в первый день 2022 года 52 участника из разных регионов страны выиграли по одному миллиону рублей. Еще 64 счастливчика закрыли все 30 чисел одновременно на 64-м ходу и разделили между собой оставшиеся 48 призов по миллиону. Каждый из них стал обладателем 750 тысяч рублей. По итогам "Новогоднего миллиарда" выигрышными стали 14,479 миллиона билетов, а всего в праздничном тираже было разыграно почти 2,975 миллиарда рублей.Первый лотерейный миллиардер в России появился 1 января 2020 года, кроме того, тогда в новогоднем 1316-м тираже "Русского лото" еще 99 человек стали лотерейными миллионерами.В 2021 году в праздничном 1369-м тираже "Русского лото" была разыграна одна тысяча призов по миллиону рублей, таких счастливчиков оказалось 581. Еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону и стали обладателями выигрышей в размере 706 577 рублей каждый.

https://ria.ru/20211029/lotereya-1756794261.html

https://ria.ru/20211220/vyigrysh-1764590064.html

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общество, краснодарский край, москва, столото, россия