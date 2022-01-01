Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220101/lindemann-1766362995.html
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна - РИА Новости, 01.01.2022
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:23
2022-01-01T13:58
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
rammstein
тилль линдеманн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746177169_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_b8e7e598a6de3c9712c6b1f5e973a829.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям"."Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить", - говорится в сообщении.По данным на сайте СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html
https://ria.ru/20210829/lindemann-1747752639.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746177169_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_c59ad115b97e382b4f0529ddc25b912e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), rammstein, тилль линдеманн, россия, шоу-бизнес
12:23 01.01.2022 (обновлено: 13:58 01.01.2022)
 
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна

Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске

© дирекция фестиваля "Спасская башня"Солист Rammstein Тилль Линдеманн
Солист Rammstein Тилль Линдеманн
© дирекция фестиваля "Спасская башня"
Солист Rammstein Тилль Линдеманн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.
Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.
Тилль Линдеманн поет Любимый город - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября 2021, 21:30Культура
Линдеманн спел на русском языке на Красной площади
В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям".
"Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить", - говорится в сообщении.
По данным на сайте СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
Немецкий вокалист, автор текстов песен и фронтмен метал-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа 2021, 19:34Культура
Линдеманн отказался выступать на фестивале в Твери
 
КультураНовосибирская областьНовосибирскАлександр БастрыкинГосдума РФСледственный комитет России (СК РФ)RammsteinТилль ЛиндеманнРоссияШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активам
01:14Найдена исчезнувшая 80 лет назад подлодка
00:57В Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центров
00:12В Москве выросла стоимость проезда на транспорте
00:01В России отмечают день памяти Иоанна Кронштадтского
23:58На Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаров
23:42В Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИ
23:27В Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусора
23:16Запрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил эксперт
22:59Премьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемией
22:49Британии грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"
22:35В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19
22:23Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков
22:10Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом
21:55В Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителя
21:42Зеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕС
21:27В Татарстане в ДТП погибли три человека
21:19В Киеве завершилось шествие националистов в честь Бандеры
21:05СМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в Миссисипи
20:52В Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки
Лента новостейМолния
Эксперт назвал причины пересмотреть отношение к некоторым активамНайдена исчезнувшая 80 лет назад подлодкаВ Петербурге ввели QR-коды для посещения общепита и торговых центровВ Москве выросла стоимость проезда на транспортеВ России отмечают день памяти Иоанна КронштадтскогоНа Украине ввели предельную надбавку к цене на газ для социальных товаровВ Японии отменили более 230 рейсов из-за снегопада, сообщили СМИВ Москве начал работать единый оператор по раздельному сбору мусораЗапрет "Аль-Каиды"* талибами стал бы шагом к их признанию, заявил экспертПремьер Греции допустил, что с "омикроном" завершится история с пандемиейБритании грозит самый высокий с 1996 года уровень "топливной бедности"В столице Индии резко выросло число заболевших COVID-19Сирийский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиковНовый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городомВ Кабуле при взрыве придорожной бомбы пострадали два мирных жителяЗеленский поздравил Францию с началом председательства в Совете ЕСВ Татарстане в ДТП погибли три человекаВ Киеве завершилось шествие националистов в честь БандерыСМИ сообщили о троих погибших при стрельбе на вечеринке в МиссисипиВ Югре три человека погибли при столкновении автобуса и легковушки