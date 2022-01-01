https://ria.ru/20220101/lindemann-1766362995.html

Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна

Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна - РИА Новости, 01.01.2022

Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T12:23

2022-01-01T12:23

2022-01-01T13:58

новосибирская область

новосибирск

александр бастрыкин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

rammstein

тилль линдеманн

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям"."Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить", - говорится в сообщении.По данным на сайте СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.

https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html

https://ria.ru/20210829/lindemann-1747752639.html

новосибирская область

новосибирск

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новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), rammstein, тилль линдеманн, россия, шоу-бизнес