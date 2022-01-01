https://ria.ru/20220101/lindemann-1766362995.html
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна - РИА Новости, 01.01.2022
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T12:23
2022-01-01T12:23
2022-01-01T13:58
новосибирская область
новосибирск
александр бастрыкин
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
rammstein
тилль линдеманн
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746177169_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_b8e7e598a6de3c9712c6b1f5e973a829.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта известного немецкого артиста Тилля Линдеманна в Новосибирской области, сообщается на сайте СК РФ.Концерт музыканта Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, должен состояться в Новосибирске 26 января.В конце прошлого года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой "инициировать заслон различным антикультурным явлениям"."Глава ведомства поручил... организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить", - говорится в сообщении.По данным на сайте СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты", и с тем, что ей необходимо дать отпор.
https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html
https://ria.ru/20210829/lindemann-1747752639.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746177169_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_c59ad115b97e382b4f0529ddc25b912e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, новосибирск, александр бастрыкин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), rammstein, тилль линдеманн, россия, шоу-бизнес
12:23 01.01.2022 (обновлено: 13:58 01.01.2022)
Бастрыкин поручил проверить доводы активистов против выступления Линдеманна
Глава СК Бастрыкин поручил проверить доводы против выступления Линдеманна в Новосибирске