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Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом

Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом - РИА Новости, 01.01.2022

Новый мэр Нью-Йорка пообещал, что кризис не будет управлять городом

Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в своем первом обращении к жителям пообещал, что кризис не будет управлять городом. РИА Новости, 01.01.2022

2022-01-01T22:10

2022-01-01T22:10

2022-01-01T22:10

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сша

нью-йорк (город)

коронавирус covid-19

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НЬЮ-ЙОРК, 1 янв – РИА Новости. Новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в своем первом обращении к жителям пообещал, что кризис не будет управлять городом.Градоначальник заявил, что, проведя свою инаугурацию на центральной площади Таймс-сквер, он продемонстрировал жителям города и всего мира, что, "несмотря на коронавирус, Нью-Йорк не закрыт"."Он все еще открыт и жив, потому что он живучее пандемии. Мы уже два года пробираемся через кризис. Кризис говорит нам, что он главный, что он контролирует нас. Он хочет диктовать нам, как жить. Но ньюйоркцы не любят, чтобы кто-либо говорил нам, что делать. Кризис не будет контролировать нас", - сказал Адамс.Мэр призвал жителей активно вакцинироваться от коронавируса.Он отметил, что правительство города слишком долго было неэффективным и "создало собственный кризис задолго до COVID, будь то преступность, бедные школы, экономическое неравенство или расовая несправедливость"."Я обещаю тебе Нью-Йорк, что буду улучшать наш город каждый день и буду улучшать управление нашим городом ежедневно. Я собрал правительство, которое будет решать проблемы ньюйоркцев, потому что оно понимает ньюйоркцев", - добавил он.По его словам, безработица и преступность в городе остаются на высоком уровне. "Я собираюсь направить больше ресурсов на борьбу с преступностью", - указал Адамс. Он вновь заявил о планах провести реформу полиции и пообещал работать с крупными работодателями, малым бизнесом, рабочими.

https://ria.ru/20211230/omikron-1766110359.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), коронавирус covid-19