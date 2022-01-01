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Наука
https://ria.ru/20220101/kosmos-1766368644.html
Орбиту МКС откорректируют 12 января
Орбиту МКС откорректируют 12 января - РИА Новости, 01.01.2022
Орбиту МКС откорректируют 12 января
Коррекцию орбиты Международной космической станции проведут 12 января, сообщает "Роскосмос". РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T14:32
2022-01-01T14:32
наука
антон шкаплеров
роскосмос
европейское космическое агентство
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
томас маршберн
петр дубров
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции проведут 12 января, сообщает "Роскосмос"."Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 21.09 мск должна включиться двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-18". Она проработает 292,5 секунды. После манёвра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 километра.Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж 66-й экспедиции - космонавты "Роскосмоса" командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
https://radiosputnik.ria.ru/20211231/rogozin-1766324874.html
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антон шкаплеров, роскосмос, европейское космическое агентство, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), томас маршберн, петр дубров
14:32 01.01.2022
 
Орбиту МКС откорректируют 12 января

Коррекцию орбиты Международной космической станции проведут 12 января

© Фото : Роскосмос/Антон ШкаплеровПриборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ", отстыковавшийся от МКС
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля Прогресс М-УМ, отстыковавшийся от МКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Фото : Роскосмос/Антон Шкаплеров
Приборно-агрегатный отсек грузового корабля "Прогресс М-УМ", отстыковавшийся от МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Коррекцию орбиты Международной космической станции проведут 12 января, сообщает "Роскосмос".
"Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19", - говорится в сообщении.
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Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж 66-й экспедиции - космонавты "Роскосмоса" командир МКС Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
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