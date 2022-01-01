https://ria.ru/20220101/kosmos-1766340267.html
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек - РИА Новости, 01.01.2022
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек - семеро на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции "Тяньгун", сообщил... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:27
2022-01-01T03:27
2022-01-01T03:27
новый год — 2022
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
петр дубров
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек - семеро на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции "Тяньгун", сообщил "Роскосмос"."Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое - на Китайской космической станции "Тяньгун". Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", - говорится в сообщении.Отмечается, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов - неоднократно. Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года - 2012, 2015, 2018 и 2022.На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" - Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.
https://ria.ru/20211231/mks-1766250552.html
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), петр дубров
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
Новый год на околоземной орбите впервые в истории встретили сразу 10 человек