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Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Новый год — 2022
https://ria.ru/20220101/kosmos-1766340267.html
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек - РИА Новости, 01.01.2022
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек
Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек - семеро на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции "Тяньгун", сообщил... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T03:27
2022-01-01T03:27
новый год — 2022
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
петр дубров
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек - семеро на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции "Тяньгун", сообщил "Роскосмос"."Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое - на Китайской космической станции "Тяньгун". Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", - говорится в сообщении.Отмечается, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов - неоднократно. Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года - 2012, 2015, 2018 и 2022.На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" - Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.
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антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), петр дубров
03:27 01.01.2022
 
Новый год в космосе впервые в истории встретили сразу 10 человек

Новый год на околоземной орбите впервые в истории встретили сразу 10 человек

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год в космосе впервые встретили сразу 10 человек - семеро на борту Международной космической станции и трое - на китайской станции "Тяньгун", сообщил "Роскосмос".
"Наступление Нового 2022 года на околоземной орбите впервые встретили сразу десять землян: семеро на Международной космической станции и трое - на Китайской космической станции "Тяньгун". Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 21 год на МКС Новый год встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов - неоднократно. Российский космонавт Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года - 2012, 2015, 2018 и 2022.
На борту МКС работают космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, на "Тяньгуне" - Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.
Будьте дружны и счастливы – космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом
Вчера, 00:17Новый год — 2022
Космонавты Шкаплеров и Дубров поздравили землян с наступающим Новым годом
 
Новый год — 2022Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Петр Дубров
 
 
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